vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 марта 2013, 22:31

Published 11 марта 2013, 22:31

Modified 17 сентября 2022, 13:14

Updated 17 сентября 2022, 13:14

Масленица добралась и до Тихоокеанского флота

11 марта 2013, 22:31
Всю неделю блины будут включены в меню кораблей и частей ТОФ

ВЛАДИВОСТОК. 12 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Во время масленичной недели мед и блины будут включены в меню кораблей и частей Тихоокеанского флота.

Накануне масленичной недели на нескольких кораблях Тихоокеанского флота состоялись праздничные мероприятия посвященные началу масленичной недели. Моряки смогли отведать блинов и ощутить вкус великолепного меда. Такой праздник им устроили артисты и творческие работники Владивостокского Дома офицеров флота и Клуб любителей меда Приморского края.

Поздравить ребят с традиционным русским праздником пришли ансамбль «Вольница» и заслуженный артист России Виктор Коркишко. В праздничный репертуар вошли русские народные песни и всеми любимые шлягеры. Члены творческой группы рассказали о самом празднике и о традициях масленицы.

После завершения концертной программы клуб любителей меда предоставил военнослужащим возможность попробовать множество сортов этого целебного и вкусного продукта из различных регионов России. И многие из моряков смогли вспомнить вкус меда из своего родного края.

По мнению командования соединением ракетных кораблей, такие акции вселяют в матросов чувство дома. А это, для них становится дополнительной моральной поддержкой, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика