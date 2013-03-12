Масленица добралась и до Тихоокеанского флота

Posted 11 марта 2013, 22:31
Published 11 марта 2013, 22:31
Modified 17 сентября 2022, 13:14
Updated 17 сентября 2022, 13:14
ВЛАДИВОСТОК. 12 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Во время масленичной недели мед и блины будут включены в меню кораблей и частей Тихоокеанского флота.
Накануне масленичной недели на нескольких кораблях Тихоокеанского флота состоялись праздничные мероприятия посвященные началу масленичной недели. Моряки смогли отведать блинов и ощутить вкус великолепного меда. Такой праздник им устроили артисты и творческие работники Владивостокского Дома офицеров флота и Клуб любителей меда Приморского края.
Поздравить ребят с традиционным русским праздником пришли ансамбль «Вольница» и заслуженный артист России Виктор Коркишко. В праздничный репертуар вошли русские народные песни и всеми любимые шлягеры. Члены творческой группы рассказали о самом празднике и о традициях масленицы.
После завершения концертной программы клуб любителей меда предоставил военнослужащим возможность попробовать множество сортов этого целебного и вкусного продукта из различных регионов России. И многие из моряков смогли вспомнить вкус меда из своего родного края.
По мнению командования соединением ракетных кораблей, такие акции вселяют в матросов чувство дома. А это, для них становится дополнительной моральной поддержкой, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.