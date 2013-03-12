Масленица добралась и до Тихоокеанского флота

Поздравить ребят с традиционным русским праздником пришли ансамбль «Вольница» и заслуженный артист России Виктор Коркишко. В праздничный репертуар вошли русские народные песни и всеми любимые шлягеры. Члены творческой группы рассказали о самом празднике и о традициях масленицы.