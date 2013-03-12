На Камчатке следователи продолжают проверку по факту гибели троих туристов

Posted 12 марта 2013, 01:49
Published 12 марта 2013, 01:49
Modified 17 сентября 2022, 13:14
Updated 17 сентября 2022, 13:14
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 12 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Следственные органы на Камчатки продолжают проверку по факту гибели 4 февраля в районе Авачинского вулкана троих туристов, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.
По материалам проверки, 2-3 марта на туристической базе, расположенной в районе Авачинского вулкана, находилась группа отдыхающих. Ночью 3 марта 19-летний юноша вышел из туристического домика и в связи со сложными метеоусловиями (штормовой ветер, снег, плохая видимость) потерялся.
На поиски молодого человека вышла инициативная группа, - 25-летний мужчина и две женщины – 29 и 38 лет. Обе женщины имели второй спортивный разряд по альпинизму, одна из них – жетон «Спасение в горах», мужчина - мастер спорта по лыжам и 1-й разряд по спортивному ориентированию. Потерявшийся молодой человек был найден, однако ввиду сложных метеоусловий группа вновь потерялась.
4 марта обе альпинистки и 19-летний молодой человек были обнаружены без признаков жизни. По предварительным данным, их смерть наступила в результате общего переохлаждения организма. 25-летний мужчина был направлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи в связи с обморожением верхних и нижних конечностей.
По данным следствия, туристическая фирма предоставляла отдыхающим домики для проживания, а также доставляла их на базу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе о нарушении требований безопасности при предоставлении услуг, связанных с проживанием отдыхающих на туристической базе.