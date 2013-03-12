На Камчатке следователи продолжают проверку по факту гибели троих туристов

На поиски молодого человека вышла инициативная группа, - 25-летний мужчина и две женщины – 29 и 38 лет. Обе женщины имели второй спортивный разряд по альпинизму, одна из них – жетон «Спасение в горах», мужчина - мастер спорта по лыжам и 1-й разряд по спортивному ориентированию. Потерявшийся молодой человек был найден, однако ввиду сложных метеоусловий группа вновь потерялась.