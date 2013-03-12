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Posted 12 марта 2013, 00:54

Published 12 марта 2013, 00:54

Modified 17 сентября 2022, 13:14

Updated 17 сентября 2022, 13:14

Российские власти задумались о создании финансовой полиции

12 марта 2013, 00:54
Сюжет
Происшествие
Связано это с тем, что правоохранительные органы уделяют недостаточно внимания налоговым и финансовым преступлениям


ВЛАДИВОСТОК. 12 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил на недавней расширенной коллегии ФНС, что правоохранительные органы уделяют недостаточно внимания налоговым и финансовым преступлениям.

Глава Минфина отметил: «К сожалению, материалы, которые готовит налоговая служба, не всегда оперативно рассматриваются и не всегда по ним проводятся расследования».

При этом ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости создания в России финансовой полиции, к компетенции которой следовало бы отнести функции по выявлению и раскрытию финансовых преступлений. Новый орган, по словам Александра Бастрыкина, должен заниматься финансовой разведкой и контролировать расходование бюджетных средств. Его инициативу поддержали в Совете Федерации, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на информационный канал «Вести».

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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