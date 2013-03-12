Сахалинец забил мать до смерти из-за пачки сигарет

Posted 12 марта 2013, 02:45
Published 12 марта 2013, 02:45
Modified 17 сентября 2022, 13:14
Updated 17 сентября 2022, 13:14
ЮЖНО-САХАЛИНСК. 12 марта. ВОСТОК-МЕДИА - На Сахалине завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя села Горнозаводск. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью матери, повлекшего по неосторожности её смерть, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Сахалинской области.
17 ноября прошлого года, в одной из квартир дома в селе Горнозаводск было обнаружено тело 65-летней хозяйки квартиры, с признаками насильственной смерти. Согласно заключению судебно-медицинского исследования трупа смерть женщины наступила в результате закрытой тупой травмы грудной клетки с множественными переломами ребер и повреждениями легких, которая повлекла внутригрудное кровотечение и острое малокровие.
По версии следствия, в 1999 году, после дорожно-транспортного происшествия, обвиняемый стал инвалидом. В 2012 году его мать перенесла инсульт, после которого у неё появилась кратковременная потеря памяти. Сына это раздражало, и он стал периодически избивать ее.
17 ноября прошлого года сын дал матери 8 рублей и попросил, чтобы она добавила недостающую сумму и купила ему сигарет. Однако женщина, сходив в магазин, забыла купить ему сигареты, а купила жевательную резинку. Разозлившись, обвиняемый стал наносить матери множественные удары руками и ногой по различным частям тела. Затем он перетащил мать в комнату и стал избивать ее своим костылем, пока та не перестала подавать признаки жизни.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.