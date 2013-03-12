Сахалинец забил мать до смерти из-за пачки сигарет

17 ноября прошлого года, в одной из квартир дома в селе Горнозаводск было обнаружено тело 65-летней хозяйки квартиры, с признаками насильственной смерти. Согласно заключению судебно-медицинского исследования трупа смерть женщины наступила в результате закрытой тупой травмы грудной клетки с множественными переломами ребер и повреждениями легких, которая повлекла внутригрудное кровотечение и острое малокровие.



По версии следствия, в 1999 году, после дорожно-транспортного происшествия, обвиняемый стал инвалидом. В 2012 году его мать перенесла инсульт, после которого у неё появилась кратковременная потеря памяти. Сына это раздражало, и он стал периодически избивать ее.