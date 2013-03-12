Владимир Печеный разобрался с водой и электричеством

«Ситуация, когда в отдельных домах плата за электропотребление на общедомовые нужды выше платы за индивидуальное потребление, является нетерпимой. Я дал поручение разработать новые нормативы потребления на общедомовые нужды, на основе установленных приборов учета. В любом случае, плата на общедомовые нужды не должна превышать 15% от индивидуального потребления электроэнергии», - подчеркнул и. о. губернатора.