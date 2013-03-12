Владимир Печеный разобрался с водой и электричеством

Posted 12 марта 2013, 00:47
Published 12 марта 2013, 00:47
Modified 17 сентября 2022, 13:14
Updated 17 сентября 2022, 13:14
МАГАДАН. 12 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Плата за электричество на общедомовые нужды (ОДН) в Магаданской области не превысит 15% от индивидуального потребления, соответствующее постановление подписал и. о. губернатора Владимир Печеный, сообщает пресс-служба администрации региона.
Документ также предписывает органам местного самоуправления и ресурсоснабжающим организациям до 1 мая 2013 года заключить договоры с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья по установке общедомовых приборов учета. Кроме того управляющим компаниям необходимо привести в порядок общедомовые электросети и оснастить приборами учета весь жилищный фонд.
Напомним, с 1 марта в регионе приостановлен сбор платы на общедомовые нужды за холодное и горячее водоснабжение.
Как заверил Печеный, региональная администрация продолжит работу по сдерживанию роста коммунальных тарифов.
«Ситуация, когда в отдельных домах плата за электропотребление на общедомовые нужды выше платы за индивидуальное потребление, является нетерпимой. Я дал поручение разработать новые нормативы потребления на общедомовые нужды, на основе установленных приборов учета. В любом случае, плата на общедомовые нужды не должна превышать 15% от индивидуального потребления электроэнергии», - подчеркнул и. о. губернатора.
Фото: newtariffs.ru