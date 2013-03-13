До экологического равновесия Владивостоку далеко. Очень

- Конечно. Это касается, например, строительства в бухте Золотой Рог первого, второго и 36-го причалов, а также полигона твёрдых бытовых отходов в бухте Горностай. Там до сих пор не решён вопрос утилизации нечистот: они варварски сбрасывались прямо в море, где теперь продолжение свалки. Впрочем, также как и на Седанке, где строители моста сбрасывали отходы производства, в частности, выбуренный грунт и буровые растворы, в Амурский залив. Мутный шлейф тогда тянулся через весь залив. Хотя можно было сделать так, что и грязная вода задержалась бы в одном месте. У нас есть предложения по сохранению путей миграции рыб, но к нам не прислушиваются. А ведь многое ещё не поздно исправить, тем более саммит –это лишь повод, нам же жить в городе и после него. Видимо, экология не в счёт, когда речь идёт об экономии средств на строительстве. Но скупой платит дважды.