Идея стоит денег

Posted 12 марта 2013, 22:59
Published 12 марта 2013, 22:59
Modified 17 сентября 2022, 13:14
Updated 17 сентября 2022, 13:14
ХАБАРОВСК. 13 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Конкурс социальных проектов стартовал в Дальневосточном государственном гуманитарном университете. Он проходит уже в седьмой раз, сообщили его организаторы корреспонденту «Восток-Медиа». Главное условие – представленные идеи должны решать проблему в сфере работы с детьми, инвалидами, ветеранами, малообеспеченным
В рамках форума пройдет круглый стол с представителями СМИ и молодёжных организаций. Для гостей города подготовлена обширная культурная программа – поход в театр, экскурсии по Хабаровску и ставший традиционным подъём на колокольню.Один день форума выделят для интеллектуальной игры «Инициатива. Деятельность. Успех». Суть ее - разработать проект в режиме on-line, и уже вечером показать его.
Общий призовой фонд конкурса - 150 тысяч рублей. За первое место вручается 30 000 рублей, за второе – 20 000, за третье – 15 000, а остальные деньги делятся по номинациям - по 4-5 тысяч за отдельные проекты. Кроме того,свои призы готовит и мэрия Хабаровска.
Фото otoplenie-office