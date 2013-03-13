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Posted 12 марта 2013, 22:59

Published 12 марта 2013, 22:59

Modified 17 сентября 2022, 13:14

Updated 17 сентября 2022, 13:14

Идея стоит денег

12 марта 2013, 22:59
Солидное поощрение ждет талантливых студентов

ХАБАРОВСК. 13 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Конкурс социальных проектов стартовал в Дальневосточном государственном гуманитарном университете. Он проходит уже в седьмой раз, сообщили его организаторы корреспонденту «Восток-Медиа». Главное условие – представленные идеи должны решать проблему в сфере работы с детьми, инвалидами, ветеранами, малообеспеченными. Однако, тематика не ограничена. Например, один из прошлых проектов был посвящен борьбе с коррупцией, другой – пищевым добавкам.

В конкурсе принимают участие студенты и школьники Хабаровска, Биробиджана, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре и Петропавловска-Камчатского. Организатором выступил студенческий совет ДВГГУ при поддержке министерства образования и науки края. Соревнования пройдут в два этапа. Сначала пройдет заочная экспертиза проектов. Особо ценятся те идеи, которые уже претворяются в жизнь. Она завершится 24 апреля. Второй этап – очный, который пройдет с 24 по 27 апреля.

В рамках форума пройдет круглый стол с представителями СМИ и молодёжных организаций. Для гостей города подготовлена обширная культурная программа – поход в театр, экскурсии по Хабаровску и ставший традиционным подъём на колокольню.Один день форума выделят для интеллектуальной игры «Инициатива. Деятельность. Успех». Суть ее - разработать проект в режиме on-line, и уже вечером показать его.

Общий призовой фонд конкурса - 150 тысяч рублей. За первое место вручается 30 000 рублей, за второе – 20 000, за третье – 15 000, а остальные деньги делятся по номинациям - по 4-5 тысяч за отдельные проекты. Кроме того,свои призы готовит и мэрия Хабаровска.

Фото otoplenie-office

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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