Идея стоит денег

В конкурсе принимают участие студенты и школьники Хабаровска, Биробиджана, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре и Петропавловска-Камчатского. Организатором выступил студенческий совет ДВГГУ при поддержке министерства образования и науки края. Соревнования пройдут в два этапа. Сначала пройдет заочная экспертиза проектов. Особо ценятся те идеи, которые уже претворяются в жизнь. Она завершится 24 апреля. Второй этап – очный, который пройдет с 24 по 27 апреля.