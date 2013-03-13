В Петропавловске баннером ударили по абортам

Решение повесить баннер было принято участниками камчатского родительского движения и просветительского центра «Жизнь». Подобные плакаты уже появлялись в Петропавловске по инициативе министерства здравоохранения края. В этот раз в краевом министерстве благому делу помочь не смогли, так как один финансовый год уже закончился, а другой еще не начался. Решено было бросить клич по сбору денег. И люди откликнулись: сдавали, кто сколько мог – от 20 рублей до нескольких тысяч, сообщает сайт Петропавловской и Камчатской епархии.