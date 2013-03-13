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Posted 13 марта 2013, 04:50

Published 13 марта 2013, 04:50

Modified 17 сентября 2022, 13:14

Updated 17 сентября 2022, 13:14

В Петропавловске баннером ударили по абортам

13 марта 2013, 04:50
Деньги на его изготовление и установку собирали всем миром

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 13 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В Петропавловске на здании бывшего кафе «У командора», ныне принадлежащем Петропавловской и Камчатской епархии, появился новый баннер. Можно сказать, народный. Деньги на его изготовление и установку собирали всем миром, как в старину на добрые дела.

На баннере изображена мать с младенцем и призыв: «Сохраняйте рождение - счастье свое!». Это призыв к совести матерей не убивать детей абортом. Баннер напоминает о том, что ежегодно 14 тысяч детей убивают посредством абортов. Камчатка – также не лучший регион в плане рождаемости, процент абортов в крае высок.

Решение повесить баннер было принято участниками камчатского родительского движения и просветительского центра «Жизнь». Подобные плакаты уже появлялись в Петропавловске по инициативе министерства здравоохранения края. В этот раз в краевом министерстве благому делу помочь не смогли, так как один финансовый год уже закончился, а другой еще не начался. Решено было бросить клич по сбору денег. И люди откликнулись: сдавали, кто сколько мог – от 20 рублей до нескольких тысяч, сообщает сайт Петропавловской и Камчатской епархии.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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