Владивостокцы узнают, что такое "Рисунок огнем"

Posted 12 марта 2013, 22:58
Published 12 марта 2013, 22:58
Modified 17 сентября 2022, 13:14
Updated 17 сентября 2022, 13:14
ВЛАДИВОСТОК. 13 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В четверг, 14 марта, во Владивостоке открывается персональная выставка Михаила Барышко «Рисунок огнем».
Экспозиция представляет пейзажи, портреты, иллюстрации, выполненные в уникальной технике выжигания по дереву.
Этим художественным ремеслом, которое тесно связано с традициями русского народного творчества, М.Е. Барышко занимается уже четверть века. В рамках выставки состоится презентация новой книги Михаила Емельяновича, в которой представлено большинство творческих работ.
Выставка пройдет в Музейно-выставочном центре по адресу: ул. Петра Великого, 6.
Фото: ogli.org