vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 марта 2013, 22:58

Published 12 марта 2013, 22:58

Modified 17 сентября 2022, 13:14

Updated 17 сентября 2022, 13:14

Владивостокцы узнают, что такое "Рисунок огнем"

12 марта 2013, 22:58
Экспозиция представляет пейзажи, портреты, иллюстрации, выполненные в уникальной технике выжигания по дереву


ВЛАДИВОСТОК. 13 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В четверг, 14 марта, во Владивостоке открывается персональная выставка Михаила Барышко «Рисунок огнем».

Экспозиция представляет пейзажи, портреты, иллюстрации, выполненные в уникальной технике выжигания по дереву.

Этим художественным ремеслом, которое тесно связано с традициями русского народного творчества, М.Е. Барышко занимается уже четверть века. В рамках выставки состоится презентация новой книги Михаила Емельяновича, в которой представлено большинство творческих работ.

Выставка пройдет в Музейно-выставочном центре по адресу: ул. Петра Великого, 6.

Фото: ogli.org

#Денис Объедкин#Новости#Культура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика