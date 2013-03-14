Япония нашла альтернативу российскому газу на дне океана

Posted 14 марта 2013, 08:04
Published 14 марта 2013, 08:04
Modified 17 сентября 2022, 13:14
Updated 17 сентября 2022, 13:14
ВЛАДИВОСТОК. 14 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Похоже, японским специалистам наконец-то удалось найти ключ к источнику собственных энергоресурсов, способному удовлетворять потребности страны в природном газе на протяжении десяти и более лет. Как сообщает сайт Агентства природных ресурсов и энергии Японии, Государственной корпорации нефти, газа и металлов (JOGMEC) впервые в мире удалось добыть газ из гидрата метана, находящегося на дне океана, пишет ytro.ru.
Ожидается, что в ближайшее время японские специалисты проведут исследования, направленные на то, чтобы определить, какой объем ценного сырья может добываться в единицу времени. После этого в течении ближайших шести лет Страна восходящего солнца намерена освоить промышленную добычу газа из гидрата метана. Эксперименты в этой области японские ученые и газовики ведут с 2001 года, потратив на это не одну сотню миллионов долларов.
Работы по получению газа из гидрата метана пришлось форсировать после аварии на АЭС "Фукусима-1", так как с тех пор страна оказалась в полной зависимости от импорта энергоносителей. На протяжении всего 2012 года японские специалисты исследовали тихоокеанское дно в поисках метаногидратов, пригодных для добычи. Специальное исследовательское судно "Тикю" занималось бурением в Тихом океане, в 70 км к югу от полуострова Ацуми, неподалеку от города Нагоя, на восточном побережье главного острова Хонсю.
То, что является бесспорно хорошей новостью для Японии, не сулит ничего хорошего ее западному соседу - России. Для нее успех японских метаногидратных испытаний грозит вылиться в более чем серьезные проблемы. До последнего времени возможность экспорта энергоресурсов не только на Запад, но и на Восток (с появлением ВСТО) являлась для нее отличным козырем в игре с западными потребителями. С началом сланцевой революции и снижением потребления энеогоресурсов в Европе из-за кризиса значение "восточного фактора", а с ним и Японии как крупного покупателя возросло многократно. Это не удивительно, так как Страна восходящего солнца давно является одним из крупнейших потребителей сжиженного природного газа (СПГ) в регионе.
В том случае, если ей в обозримой перспективе действительно удастся удовлетворить собственные потребности в газе за счет метангидратов, восточный рынок перестанет быть актуальным и для "Газпрома". Уход с рынка СПГ Японии приведет к ощутимому сокращению спроса и падению цен. Это может оказаться весьма проблематичным для российских газовиков, потому как голубое топливо, поставляемое ими на Восток, также имеет достаточно высокую цену.
Еще один неприятный для России момент состоит в том, что предполагаемый успех Японии достигнут не с помощью классических нефтегазовых технологий, а с применением более сложных научных и технологических методов. Все это, как и в случае со сланцевым газом, делает мировую энергетику все менее каноничной, понижая значение классических запасов (самое сильное место России) и повышая роль технологий добычи, в чем, Россия далека от лидерства.
Последствия этого могут оказаться достаточно печальными, так как стремительное развитие нетрадиционных способов добычи классических энергоносителей (нефть и газ) в скором времени сменится новым этапом - открытием новых способов промышленного получения энергии. Этому оружию современной России противопоставить абсолютно нечего.
Фото: neftegaz.ru