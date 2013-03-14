Япония нашла альтернативу российскому газу на дне океана

То, что является бесспорно хорошей новостью для Японии, не сулит ничего хорошего ее западному соседу - России. Для нее успех японских метаногидратных испытаний грозит вылиться в более чем серьезные проблемы. До последнего времени возможность экспорта энергоресурсов не только на Запад, но и на Восток (с появлением ВСТО) являлась для нее отличным козырем в игре с западными потребителями. С началом сланцевой революции и снижением потребления энеогоресурсов в Европе из-за кризиса значение "восточного фактора", а с ним и Японии как крупного покупателя возросло многократно. Это не удивительно, так как Страна восходящего солнца давно является одним из крупнейших потребителей сжиженного природного газа (СПГ) в регионе.