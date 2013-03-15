Благо в Белогорске расквартирована целая армия!

В мероприятиях по недопущению образования ледовых заторов на реке Томь будут задействованы специалисты управления по делам ГО и ЧС, военнослужащие 35-й Армии, а также оперативные службы города. Общее руководство по организации пропуска паводковых вод и предупредительных мероприятий по защите мостов в период весеннего ледохода возложено на заместителя главы Белогорска по строительству и землепользованию Владимира Розонова.