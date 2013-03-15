Благо в Белогорске расквартирована целая армия!

Posted 15 марта 2013, 14:01
Published 15 марта 2013, 14:01
Modified 17 сентября 2022, 13:13
Updated 17 сентября 2022, 13:13
БЕЛОГОРСК. 16 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Белогорск готовится к весеннему паводку. В целях своевременной защиты населения, жилых домов и хозяйственных объектов, предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций распоряжением главы города Станислава Мелюкова определен ряд предупредительных мероприятий.
Одна из мер - пропуск паводковых вод и проведение предупредительных мероприятий по защите мостов в период весеннего ледохода. 22 марта будет организован подрыв льда на реке Томь. Традиционно подрывные работы проводятся в районе Бочкаревского моста.
В мероприятиях по недопущению образования ледовых заторов на реке Томь будут задействованы специалисты управления по делам ГО и ЧС, военнослужащие 35-й Армии, а также оперативные службы города. Общее руководство по организации пропуска паводковых вод и предупредительных мероприятий по защите мостов в период весеннего ледохода возложено на заместителя главы Белогорска по строительству и землепользованию Владимира Розонова.
За день до подрыва льда и пропуска паводковых вод в администрации города состоится комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.