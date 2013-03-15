Читатели "Восток-Медиа" не верят в дальневосточное будущее своих детей

Но есть и оптимисты, которые почувствовали рост качества жизни

ВЛАДИВОСТОК. 15 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Неутешительными оказались итоги опроса среди читателей РИА «Восток-Медиа» на тему «Видите ли вы перспективу для своих детей на Дальнем Востоке?» Из 4 865 человек, принявших участие в опросе, 3 102 читателя (63%) перспектив не видят, и считают, что «надо увозить их отсюда». «Они (дети) сами выберут, где им жить» - такого мнения придерживаются 1 526 респондентов (31%). Оптимистов оказалось совсем немного – всего 237 человек (4%), они считают, что перспективы есть, поскольку «здесь растет качество жизни». Фото: keyboard09.livejournal.com