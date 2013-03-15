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Posted 15 марта 2013, 03:10

Published 15 марта 2013, 03:10

Modified 17 сентября 2022, 13:14

Updated 17 сентября 2022, 13:14

Читатели "Восток-Медиа" не верят в дальневосточное будущее своих детей

15 марта 2013, 03:10
Но есть и оптимисты, которые почувствовали рост качества жизни

ВЛАДИВОСТОК. 15 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Неутешительными оказались итоги опроса среди читателей РИА «Восток-Медиа» на тему «Видите ли вы перспективу для своих детей на Дальнем Востоке?»

Из 4 865 человек, принявших участие в опросе, 3 102 читателя (63%) перспектив не видят, и считают, что «надо увозить их отсюда».

«Они (дети) сами выберут, где им жить» - такого мнения придерживаются 1 526 респондентов (31%).

Оптимистов оказалось совсем немного – всего 237 человек (4%), они считают, что перспективы есть, поскольку «здесь растет качество жизни».

Фото: keyboard09.livejournal.com

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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