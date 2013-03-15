Российским аборигенам вернули законный статус (видео)

Posted 15 марта 2013, 14:32
Published 15 марта 2013, 14:32
Modified 17 сентября 2022, 13:13
Updated 17 сентября 2022, 13:13
ХАБАРОВСК. 16 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Общественная организация, представляющая интересы малочисленных народов Севера, возобновляет работу после почти полугодового перерыва. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» по телефону сообщила президент хабаровской краевой ассоциации коренных народов Любовь Пассар. Соответствующее распоряжение Министерства юстиции РФ вышло 13 марта.
Решение о возобновлении деятельности ассоциации последовало сразу после принятия нового Устава Ассоциации. Он прошел государственную регистрацию 11 марта. Ранее, в ноябре прошлого года, Минюст мотивировал приостановку деятельности организации несоответствием Устава федеральному законодательству. Сроком окончания данного распоряжения было назначено 20 апреля 2013 года, однако решить затруднения удалось раньше.
По словам первого вице-президента ассоциации коренных народов России Родиона Суляндзиги, речь шла о чисто технических вопросах, которые были успешно устранены. Государственная регистрация нового Устава автоматически привела к решению о снятии ограничения.
Ранее сообщалось, что претензии Минюста заключались в незарегистрированной символике и отсутствии представительств в уставе организации. Совместная рабочая группа по возобновлению деятельности организации была создана в конце января, ситуацию планировалось полностью разрешить к очередному съезду Ассоциации. Он пройдет 27-30 марта в Салехарде.
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока объединяет 41 народ. Организация является постоянным участником Арктического Совета, имеет статус наблюдателя в ряде международных организаций и активно работает над защитой прав, исконной среды обитания и традиционного образа жизни малых народов.