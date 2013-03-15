Российским аборигенам вернули законный статус (видео)

Ранее сообщалось, что претензии Минюста заключались в незарегистрированной символике и отсутствии представительств в уставе организации. Совместная рабочая группа по возобновлению деятельности организации была создана в конце января, ситуацию планировалось полностью разрешить к очередному съезду Ассоциации. Он пройдет 27-30 марта в Салехарде.