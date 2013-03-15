vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 марта 2013, 14:32

Published 15 марта 2013, 14:32

Modified 17 сентября 2022, 13:13

Updated 17 сентября 2022, 13:13

Российским аборигенам вернули законный статус (видео)

15 марта 2013, 14:32
Сюжет
Происшествие
Почти полгода ассоциация коренных народов России существовала едва ли не в подполье

ХАБАРОВСК. 16 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Общественная организация, представляющая интересы малочисленных народов Севера, возобновляет работу после почти полугодового перерыва. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» по телефону сообщила президент хабаровской краевой ассоциации коренных народов Любовь Пассар. Соответствующее распоряжение Министерства юстиции РФ вышло 13 марта.

Решение о возобновлении деятельности ассоциации последовало сразу после принятия нового Устава Ассоциации. Он прошел государственную регистрацию 11 марта. Ранее, в ноябре прошлого года, Минюст мотивировал приостановку деятельности организации несоответствием Устава федеральному законодательству. Сроком окончания данного распоряжения было назначено 20 апреля 2013 года, однако решить затруднения удалось раньше.

По словам первого вице-президента ассоциации коренных народов России Родиона Суляндзиги, речь шла о чисто технических вопросах, которые были успешно устранены. Государственная регистрация нового Устава автоматически привела к решению о снятии ограничения.

Ранее сообщалось, что претензии Минюста заключались в незарегистрированной символике и отсутствии представительств в уставе организации. Совместная рабочая группа по возобновлению деятельности организации была создана в конце января, ситуацию планировалось полностью разрешить к очередному съезду Ассоциации. Он пройдет 27-30 марта в Салехарде.

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока объединяет 41 народ. Организация является постоянным участником Арктического Совета, имеет статус наблюдателя в ряде международных организаций и активно работает над защитой прав, исконной среды обитания и традиционного образа жизни малых народов.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика