В мире определились с самым длинным географическим названием (видео)

Posted 15 марта 2013, 06:03
Published 15 марта 2013, 06:03
Modified 10 января, 13:03
Updated 10 января, 13:03
ХАБАРОВСК. 15 марта. ВОСТОК-МЕДИА — Сегодня в российских социальных сетях активно обсуждают новость, что в мире определились, какое географическое название претендует на право считаться самым длинным и труднопроизносимым. После долгих споров Книгой рекордов Гиннеса первенство официально признано за небольшим холмом из Новой Зеландии. Его название в русской транскрипции состоит из 82-х букв — Тауматауакатангиангакоауауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупокануэнуакитанатаху.
В английской транскрипции букв еще больше — 92 (Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu). В переводе с языка аборигенов Новой Зеландии — маори название этого 305-ти метрового холма можно перевести так: «Вершина холма, где Таматеа, мужчина с большими коленями, который скатывался, забирался и проглатывал горы, известный как поедатель земли, играл на своей носовой флейте для своей возлюбленной». В качестве доказательства того, что столь длинное название можно использовать и даже выговорить, на популярном видеохостинге Youtube появились ролики, где представители народа маори довольно бегло произносят это умопомрачительно длинное название.
Стоит отметить, что в Интернете появилось довольно много обвинений новозеландцев в жульничестве. На самом деле известно, что сами маори называют этот холм в повседневном общении намного короче: Туамата. Право Новой Зеландии, считаться родиной самого длинного топонима, пытаются оспаривать представители Великобритании, где в Уэльсе есть местечко под названием Лланвайрпуллгвингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогогох. (56 букв в русской транскрипции). Название это было придумано еще в 1860-е годы. Оно не вполне соответствует правилам построения валлийских названий, а придумано было исключительно для привлечения туристов. Сама деревня до того называлась Llanfairpwllgwyngyll, то есть «Церковь святой Марии в ложбине белого орешника». Недалеко находилась Llantysilio Gogogoch, «Церковь св. Тисилио у красной пещеры», а между ними был chwyrn drobwll «бурный водоворот». В валлийском названии 51 буква (ll и ch являются диграфами, то есть рассматриваются как одна буква).
Подобные длинные названия используются также в Северной Америке, Германии. А официально название столицы королевства Таиланд — Бангкока звучит не иначе, как Крунг Теп Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтара Аюттхая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Витсанукам Прасит (по-тайски: กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยามหาดิลก ภพนพรัตน์ ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์ มหาสถาน อมรพิมาน อวตารสถิต สักกะทัตติยะ วิษณุกรรมประสิทธิ์). Если подсчитать количество знаков в тайском написании, то получается 106 букв. Правда, считать это одним словом было бы неверно. В переводе эта фраза обозначает: «город ангелов, великий город, город — вечное сокровище, неприступный город бога Индры, величественная столица мира, одаренная девятью драгоценными камнями, счастливый город, полный изобилия грандиозный королевский дворец, напоминающий божественную обитель, где царствует перевоплощенный бог, город, подаренный Индрой и построенный Вишнукарном».
Между тем, лингвисты обращают внимание на то, что такие длинные названия характерны для всех языков особого инкорпорирующего строя. Если носители большинства наречий делят свою речь на предложения, а предложения на отдельные слова, то, например, маори и многие индейцы Северной Америки превращают целые фразы в отдельные, но очень длинные слова. На российском Дальнем Востоке к тому же строю, что и маори, относятся многие языки коренных народов Севера. Например, фраза «Если бы я был стрелком, то мы бы добыли моржа» эскимос с Чукотки на родном языке произнес бы одним словом: стрелком-был-если-бы-я-моржа-добыли-бы-мы (Иныйахтыкцыгыйкыгыма’айвыгагйугухтыки). Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в «Дальневосточном аэрогеодезическом предприятии» в ходе недавней ревизии топографических карт Северо-Востока России им попадались крайнее длинные и непроизносимые названия, которые носят географические объекты вполне официально. В качестве примеров приводят: Энмытагныянраквын — скалистый остров в Беринговом море, Майнылявтыгытгын — озеро на Чукотке, Йыпатынвопэлгын — одна из горловин Колючинской губы в Арктике. Возможно эти названия из 16-18 букв намного короче, чем топонимы из Великобритании или Новой Зеландии, которые уже попали в книгу рекордов Гиннеса. Но зато дальневосточные названия не имеют коротких форм и уж тем более не создавались с целью привлечения туристов.