В мире определились с самым длинным географическим названием (видео)

Между тем, лингвисты обращают внимание на то, что такие длинные названия характерны для всех языков особого инкорпорирующего строя. Если носители большинства наречий делят свою речь на предложения, а предложения на отдельные слова, то, например, маори и многие индейцы Северной Америки превращают целые фразы в отдельные, но очень длинные слова. На российском Дальнем Востоке к тому же строю, что и маори, относятся многие языки коренных народов Севера. Например, фраза «Если бы я был стрелком, то мы бы добыли моржа» эскимос с Чукотки на родном языке произнес бы одним словом: стрелком-был-если-бы-я-моржа-добыли-бы-мы (Иныйахтыкцыгыйкыгыма’айвыгагйугухтыки). Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в «Дальневосточном аэрогеодезическом предприятии» в ходе недавней ревизии топографических карт Северо-Востока России им попадались крайнее длинные и непроизносимые названия, которые носят географические объекты вполне официально. В качестве примеров приводят: Энмытагныянраквын — скалистый остров в Беринговом море, Майнылявтыгытгын — озеро на Чукотке, Йыпатынвопэлгын — одна из горловин Колючинской губы в Арктике. Возможно эти названия из 16-18 букв намного короче, чем топонимы из Великобритании или Новой Зеландии, которые уже попали в книгу рекордов Гиннеса. Но зато дальневосточные названия не имеют коротких форм и уж тем более не создавались с целью привлечения туристов.