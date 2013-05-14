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Posted 14 мая 2013, 13:43

Published 14 мая 2013, 13:43

Modified 15 декабря 2023, 06:48

Updated 15 декабря 2023, 06:48

Во Владивостоке по ночам опять орудуют вредители шин

14 мая 2013, 13:43
Сюжет
Происшествие
Преступники, которых разыскивает полиция, оставляют боковые порезы на колесах любых авто, независимо от марки

ВЛАДИВОСТОК. 15 мая. ВОСТОК-МЕДИА – Сотрудники МВД проводят в столице Приморья проверку по фактам проколов автомобильных колес. Поводом стало обращение жителей дома №51 на улице Днепровской, которые утром обнаружили боковые порезы шин своих авто.

Как сообщила пресс-служба управления МВД России по Владивостоку, в городской отдел полиции №3 поступило уже 11 заявлений. Причем повреждены были машины разных марок.

Напомним, недавно в Магадане аналогичное преступление совершили двое пьяных студентов, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: rul.ua и 25.mvd.ru

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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