Во Владивостоке по ночам опять орудуют вредители шин

Сюжет Происшествие

Преступники, которых разыскивает полиция, оставляют боковые порезы на колесах любых авто, независимо от марки

ВЛАДИВОСТОК. 15 мая. ВОСТОК-МЕДИА – Сотрудники МВД проводят в столице Приморья проверку по фактам проколов автомобильных колес. Поводом стало обращение жителей дома №51 на улице Днепровской, которые утром обнаружили боковые порезы шин своих авто. Как сообщила пресс-служба управления МВД России по Владивостоку, в городской отдел полиции №3 поступило уже 11 заявлений. Причем повреждены были машины разных марок. Напомним, недавно в Магадане аналогичное преступление совершили двое пьяных студентов, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: rul.ua и 25.mvd.ru