Во Владивостоке по ночам опять орудуют вредители шин

Posted 14 мая 2013, 13:43
Published 14 мая 2013, 13:43
Modified 15 декабря 2023, 06:48
Updated 15 декабря 2023, 06:48
ВЛАДИВОСТОК. 15 мая. ВОСТОК-МЕДИА – Сотрудники МВД проводят в столице Приморья проверку по фактам проколов автомобильных колес. Поводом стало обращение жителей дома №51 на улице Днепровской, которые утром обнаружили боковые порезы шин своих авто.
Как сообщила пресс-служба управления МВД России по Владивостоку, в городской отдел полиции №3 поступило уже 11 заявлений. Причем повреждены были машины разных марок.
Напомним, недавно в Магадане аналогичное преступление совершили двое пьяных студентов, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: rul.ua и 25.mvd.ru