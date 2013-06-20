Выпускные вечера в Приморье пройдут под строгим надзором полиции

Необходимо отметить, что за несколько дней до начала череды выпускных вечеров полицейские провели профилактические рейды по магазинам и торговым точкам. Там они организовали беседы с их владельцами и продавцами о запрете продажи алкогольных напитков подросткам. Это - традиционная практика, применяемая полицией перед началом масштабных мероприятий с участием детей.