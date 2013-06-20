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Posted 20 июня 2013, 07:25

Published 20 июня 2013, 07:25

Modified 14 декабря 2023, 16:05

Updated 14 декабря 2023, 16:05

Выпускные вечера в Приморье пройдут под строгим надзором полиции

20 июня 2013, 07:25
Окончание школ отметят почти семь тысяч старшеклассников из 34 городов и районов Приморья

ВЛАДИВОСТОК. 20 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Обеспечивать безопасность вчерашних школьников в Приморье будут 2,5 тысячи полицейских. Им помогут представители частных охранных предприятий и добровольческие группы родительского контроля.

В этом году почти семь тысяч выпускников школ и лицеев края отметят одно из самых запоминающихся событий в жизни. С 21 по 25 июня в 447 образовательных учреждениях края пройдут праздничные выпускные вечера. Окончание школ отметят старшеклассники 511 классов из 34 городов и районов Приморья.

Обеспечивать безопасность вчерашних школьников будут 2,5 тысячи полицейских. Им помогут представители частных охранных предприятий и добровольческие группы родительского контроля, которые будут дежурить на выпускных вечерах, чтобы оградить детей от возможной опасности.

Отдельное внимание планируется уделить сопровождению ребят к традиционным местам встречи рассвета. Ряд школ предпочел провести выпускной на турбазах. Для обеспечения безопасного проезда до места романтического прощания со школьными друзьями автобусы с детьми будут сопровождать сотрудники ГИБДД.

Необходимо отметить, что за несколько дней до начала череды выпускных вечеров полицейские провели профилактические рейды по магазинам и торговым точкам. Там они организовали беседы с их владельцами и продавцами о запрете продажи алкогольных напитков подросткам. Это - традиционная практика, применяемая полицией перед началом масштабных мероприятий с участием детей.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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