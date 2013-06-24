На юге Приморья ОАО "ДРСК" построит кабельные линии для ТЭЦ "Восточная"

Posted 24 июня 2013, 01:23
Published 24 июня 2013, 01:23
Modified 17 сентября 2022, 13:06
Updated 17 сентября 2022, 13:06
ВЛАДИВОСТОК. 24 июня. ВОСТОК-МЕДИА – Подготовительные работы по строительству кабельных линий 110 кВ до ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке ведёт филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» (входит в состав холдинга «РАО ЭС Востока»).
Новые линии будут построены от существующих подстанций «2Р», «1Р», «Стройиндустрия» и воздушной линии «2Р-СИ-Зелёный угол (опора №9)» для выдачи мощности в сети 110 кВ ОАО «ДРСК». Почти 7 километров ЛЭП будут проложены энергетиками под землей.
Возведение ТЭЦ «Восточная» является одним из ключевых инвестиционных проектов, реализуемых холдингом «РАО ЭС Востока» на юге Приморского края. Ввод в эксплуатацию ТЭЦ «Восточная» позволит обеспечить около 20% потребности города в электроэнергии, решить вопрос теплоснабжения новых жилых районов и улучшить экологию города за счёт использования природного газа в качестве топлива. Установленная электрическая мощность новой теплоэлектроцентрали составит 139,5 МВт, тепловая – в горячей воде 421 Гкал/ч.
Строительство заходов на ТЭЦ «Восточная» осуществляется в рамках индивидуального проекта на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ДРСК» до новой ТЭЦ. Для реализации проекта также необходима частичная реконструкция действующих подстанций: 110/6 кВ «2Р» с заменой масляных выключателей – на элегазовые, 110/35/6 кВ «А» с заменой масляных выключателей и отделителей 110 кВ на элегазовые, а также расширение подстанции 110/6 кВ «Стройиндустрия» с установкой выключателей 110 кВ.
На сегодняшний день филиалом «ДРСК» «Приморские электрические сети» заключен договор на разработку проектно-сметной документации строительства кабельных линий, по всем объектам заключены договоры с подрядными организациями для выполнения топографических и кадастровых работ. В конце 4-го квартала текущего года планируется провести конкурсные процедуры по выбору подрядной организации. Введение в эксплуатацию линий электропередачи согласно договору на технологическое присоединение намечено на 2014 год.
«Реализация проекта строительства кабельных линий 110 кВ для ТЭЦ «Восточная» позволит обеспечить надёжное электроснабжение потребителей электрической энергии города Владивостока, так как существующие подстанции и линии электропередачи испытывают повышенную нагрузку», – рассказал заместитель директора по развитию и инвестициям приморского филиала "ДРСК" Виталий Скаредин.
Общие капитальные затраты на реализацию согласованного варианта схемы выдачи мощности ГТУ-ТЭЦ составляют 856,4 миллиона рублей с НДС. Однако мероприятия по реконструкции подстанций «2Р» и «1Р» для присоединения кабельных линий, замена шести ячеек выключателей 110 кВ на подстанции «2Р», а также установка новых реакторов на подстанции «ВТЭЦ-1» будут осуществляться в рамках собственной инвестиционной программы ОАО «ДРСК», сообщает пресс-служба энергокомпании.