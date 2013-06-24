На юге Приморья ОАО "ДРСК" построит кабельные линии для ТЭЦ "Восточная"

Строительство заходов на ТЭЦ «Восточная» осуществляется в рамках индивидуального проекта на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ДРСК» до новой ТЭЦ. Для реализации проекта также необходима частичная реконструкция действующих подстанций: 110/6 кВ «2Р» с заменой масляных выключателей – на элегазовые, 110/35/6 кВ «А» с заменой масляных выключателей и отделителей 110 кВ на элегазовые, а также расширение подстанции 110/6 кВ «Стройиндустрия» с установкой выключателей 110 кВ.