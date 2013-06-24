Средний балл ЕГЭ амурских выпускников вырос по сравнению с прошлым годом

То, что химию сдали на 100 баллов сразу двое выпускников, случилось в области впервые, отмечают сотрудники регионального министерства образования. Высшую отметку по любимой науке Менделеева получили школьники из Благовещенска и Тынды. Максимальный балл по географии заслужил выпускник из областного центра. Напомним, ранее стало известно, что трое амурчан сдали на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку, а одна выпускница без ошибок написала тест по английскому.