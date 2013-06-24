Средний балл ЕГЭ амурских выпускников вырос по сравнению с прошлым годом

Posted 24 июня 2013, 07:17
Published 24 июня 2013, 07:17
Modified 17 сентября 2022, 13:06
Updated 17 сентября 2022, 13:06
БЛАГОВЕЩЕНСК. 24 июня. ВОСТОК-МЕДИА — Стали известны результаты основной волны ЕГЭ по всем предметам. В области зафиксированы еще 3 «стобалльника». Высшую отметку за тест по химии получили двое амурских выпускников, еще один получил максимальный балл по географии.
То, что химию сдали на 100 баллов сразу двое выпускников, случилось в области впервые, отмечают сотрудники регионального министерства образования. Высшую отметку по любимой науке Менделеева получили школьники из Благовещенска и Тынды. Максимальный балл по географии заслужил выпускник из областного центра. Напомним, ранее стало известно, что трое амурчан сдали на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку, а одна выпускница без ошибок написала тест по английскому.
Средний балл амурчан в этом году вырос по сравнению с 2012-м. Отмечено улучшение по химии, географии, русскому языку, литературе, обществознанию. Статистика может еще немного измениться, так как до конца этой недели придут итоги экзаменов, которые состоялись в резервные дни.