Магаданские дороги будут строить из новой смеси

Posted 24 июня 2013, 21:38
Published 24 июня 2013, 21:38
Modified 17 сентября 2022, 13:06
Updated 17 сентября 2022, 13:06
МАГАДАН. 25 июня. ВОСТОК-МЕДИА – Производительность новой установки по производству асфальтобетонной смеси, запущенной в Магадане – 120 тонн в час. Как сообщает пресс-служба мэрии Магадана, монтажом модульной конструкции занимались местные специалисты и приезжие мастера от компании-производителя «Дормаш» из Уфы.
Общая стоимость завода - шестьдесят миллионов рублей. Это средства городского бюджета. Вложения, считают руководители региона, вполне оправданы, ведь дополнительные возможности позволяют серьезно увеличить объемы работ по благоустройству.
«У нас серьезные планы по благоустройству, новое оборудование позволит нам реализовать поставленные задачи не только в срок, но и более качественно», - отметил мэр Магадана Сергей Абрамов.
С запуском нового завода, изменится в лучшую сторону и качество асфальта – отмечают дорожники. Установка полностью на микропроцессорном управлении. Это позволяет более точно рассчитывать дозировку инертных материалов при приготовлении смеси. Кроме того, благодаря установке современной системы фильтрации, выброс пыли в атмосферу, при дроблении сведен к минимуму.
Фото: Виктор Пчелинцев, РИА «Восток-Медиа»