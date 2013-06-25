Магаданские дороги будут строить из новой смеси

С запуском нового завода, изменится в лучшую сторону и качество асфальта – отмечают дорожники. Установка полностью на микропроцессорном управлении. Это позволяет более точно рассчитывать дозировку инертных материалов при приготовлении смеси. Кроме того, благодаря установке современной системы фильтрации, выброс пыли в атмосферу, при дроблении сведен к минимуму.