Мотоциклист во Владивостоке сбил молодых людей на тротуаре

ВЛАДИВОСТОК. 25 июня. ВОСТОК-МЕДИА – Во Владивостоке, 27-летний мужчина, двигаясь со стороны остановки Дальзаводская в сторону Лазо, не справился с управлением мотоцикла «Ирбис ТТР» и совершил падение. По инерции мотоцикл вынесло на тротуар, где он сбил двух пешеходов – 18-летних молодого человека и девушку. Пострадавшие получили травмы в виде сотрясения мозга, ссадин и ушибов. Им назначено амбулаторное лечение – сообщает краевое УМВД.