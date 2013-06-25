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Posted 25 июня 2013, 03:27

Published 25 июня 2013, 03:27

Modified 17 сентября 2022, 13:06

Updated 17 сентября 2022, 13:06

Мотоциклист во Владивостоке сбил молодых людей на тротуаре

25 июня 2013, 03:27
Сюжет
Происшествие
Парень и девушка-пешеходы получили серьезные травмы

ВЛАДИВОСТОК. 25 июня. ВОСТОК-МЕДИА – Во Владивостоке, 27-летний мужчина, двигаясь со стороны остановки Дальзаводская в сторону Лазо, не справился с управлением мотоцикла «Ирбис ТТР» и совершил падение. По инерции мотоцикл вынесло на тротуар, где он сбил двух пешеходов – 18-летних молодого человека и девушку. Пострадавшие получили травмы в виде сотрясения мозга, ссадин и ушибов. Им назначено амбулаторное лечение – сообщает краевое УМВД.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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