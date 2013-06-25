Статуя древнего бога загробного мира зашевелилась в музее (видео)

Posted 25 июня 2013, 02:32
Published 25 июня 2013, 02:32
Modified 14 декабря 2023, 16:06
Updated 14 декабря 2023, 16:06
ВЛАДИВОСТОК. 25 июня. ВОСТОК-МЕДИА – Небольшая статуя египетского бога - царя загробного мира Осириса - не на шутку перепугала сотрудников музея в Манчестере, самостоятельно повернувшись на 180 градусов, пишет Daily Mail. Передвижения стоящего за витриной древнего экспоната зафиксировала установленная в зале музея камера видеонаблюдения. На ускоренной записи видно, как небольшая каменная фигурка поворачивается на месте вокруг своей оси.
Это поставило специалистов в тупик. Некоторые из них тут даже припомнили проклятие фараонов, согласно которому все те, кто проник в гробницу или косвенно к этому причастен, обречен на страшные муки и скорую смерть.
Как отметил 29-летний куратор музея Кэмпбелл Прайс, двигаться статуя, которой почти 2 тыс. лет, начала еще в феврале (тогда и поставили камеру). Причем поворачивается она только днем, а по ночам остается неподвижной, рассказал он в интервью Manchester Evening News.
Рациональное объяснение происходящему попытался дать физик Брайан Кокс. Он предположил, что Осирис "гуляет" из-за "дифференциального трения": каменная статуя трется о стеклянную витрину, где она стоит, из-за небольшой вибрации от шагов посетителей. Однако куратору такого объяснения явно не достаточно. По его словам, экспонат и раньше стоял на этом месте, и никаких движений замечено не было. К тому же фигурка двигалась точно по кругу – сообщает утро.ру.
Первых исследователей гробниц очень пугало так называемое проклятие фараонов. Слухи о нем появились после вскрытия гробницы Тутанхамона в 1922 г., напоминает The New York Daily News. Зарождение легенды о проклятии основывается на суеверии, слухах, ложных интерпретациях и непонимании старых египетских текстов и неверном их истолковании на фоне преждевременных смертей 22 человек (из которых 13 участвовали во вскрытии гробницы Тутанхамона, а остальные были их близкими) в 1929 г., причем 13 из 22 принимали непосредственное участие в открытии захоронения.
Фото: waking-up