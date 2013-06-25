Статуя древнего бога загробного мира зашевелилась в музее (видео)

Первых исследователей гробниц очень пугало так называемое проклятие фараонов. Слухи о нем появились после вскрытия гробницы Тутанхамона в 1922 г., напоминает The New York Daily News. Зарождение легенды о проклятии основывается на суеверии, слухах, ложных интерпретациях и непонимании старых египетских текстов и неверном их истолковании на фоне преждевременных смертей 22 человек (из которых 13 участвовали во вскрытии гробницы Тутанхамона, а остальные были их близкими) в 1929 г., причем 13 из 22 принимали непосредственное участие в открытии захоронения.