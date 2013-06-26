Мини-офис Сбербанка открылся в новом торговом центре "Смайл Март" в Хабаровске

Posted 26 июня 2013, 02:17
Published 26 июня 2013, 02:17
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
ХАБАРОВСК. 26 июня. ВОСТОК-МЕДИА – Новый мини-офис самообслуживания Сбербанка начал работу в новом торговом центре Хабаровска по ул. Павла Морозова.
Посетители «СмайлМарт» смогут здесь снять наличные денежные средства, оплатить услуги стационарной и мобильной связи, ЖКХ, внести плату по кредиту, перевести деньги с карты на карту, совершить множество других банковских операций.
В офисе установлены 2 банкомата и 3 информационно-платежных терминала. С их помощью можно снять или внести на свою карту наличные деньги, оплачивать услуги и получать различную информацию о состоянии своего счета. С помощью интернет-киоска можно осуществлять операции через систему «Сбербанк ОнЛ@йн».
Удобно, что в мини-офисе банка работает специалист, который охотно проконсультирует по вопросам кредитования и сбережения личных финансов.
Режим работы менеджера:
Пн - выходной
Вт 12-15
Ср 12-15
Чт 12-15
Пт 10-19
Сб 11-19
Вс 10-16
Зона устройств самообслуживания работает в режиме 24/7.
В краевой столице на сегодня работают 25 точек самообслуживания клиентов, в том числе, 11 павильонов самообслуживания, 6 офисов самообслуживания, 8 мини-офисов. Удобное расположение, современный формат и возможность круглосуточного обслуживания для клиентов - основные преимущества.