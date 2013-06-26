Мини-офис Сбербанка открылся в новом торговом центре "Смайл Март" в Хабаровске

В офисе установлены 2 банкомата и 3 информационно-платежных терминала. С их помощью можно снять или внести на свою карту наличные деньги, оплачивать услуги и получать различную информацию о состоянии своего счета. С помощью интернет-киоска можно осуществлять операции через систему «Сбербанк ОнЛ@йн».