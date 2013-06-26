На Камчатке зэкам выдали аттестаты

Posted 26 июня 2013, 06:09
Published 26 июня 2013, 06:09
Modified 15 декабря 2023, 06:44
Updated 15 декабря 2023, 06:44
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 26 июня. ВОСТОК-МЕДИА – Выпускники вечерней школы при камчатской исправительной колонии №6 получили аттестаты. В этом году свой первый документ об образовании получили 20 человек.
На этот раз 12 человек получили документы об окончании 9 классов, еще 8 - о полном среднем образовании. Также осужденным вручили благодарности, которые пойдут в их личные дела. Отличившиеся в учебе смогут рассчитывать на досрочное освобождение.
Некоторые выпускники решили не останавливаться на достигнутом. Находясь в стенах исправительного учреждения, они продолжит учиться. У них есть возможность получить как специальное, так и высшее образование.
«Все осужденные младше 30 лет, которые до сих пор не имеют аттестата о среднем образовании, должны пройти обучение в вечерней школе. Заключенные старшего возраста обучаются по желанию», - рассказал корреспонденту ИА «Кам 24» заместитель руководителя колонии № 6 Денис Виноградов.