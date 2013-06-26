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Posted 26 июня 2013, 06:09

Published 26 июня 2013, 06:09

Modified 15 декабря 2023, 06:44

Updated 15 декабря 2023, 06:44

На Камчатке зэкам выдали аттестаты

26 июня 2013, 06:09
У осужденных удивительное стремление учиться, учиться и учиться

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 26 июня. ВОСТОК-МЕДИА – Выпускники вечерней школы при камчатской исправительной колонии №6 получили аттестаты. В этом году свой первый документ об образовании получили 20 человек.

На этот раз 12 человек получили документы об окончании 9 классов, еще 8 - о полном среднем образовании. Также осужденным вручили благодарности, которые пойдут в их личные дела. Отличившиеся в учебе смогут рассчитывать на досрочное освобождение.

Некоторые выпускники решили не останавливаться на достигнутом. Находясь в стенах исправительного учреждения, они продолжит учиться. У них есть возможность получить как специальное, так и высшее образование.

«Все осужденные младше 30 лет, которые до сих пор не имеют аттестата о среднем образовании, должны пройти обучение в вечерней школе. Заключенные старшего возраста обучаются по желанию», - рассказал корреспонденту ИА «Кам 24» заместитель руководителя колонии № 6 Денис Виноградов.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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