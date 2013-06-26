На всероссийском турнире по ориентированию сахалинец вошёл в пятёрку лучших

Posted 25 июня 2013, 22:22
Published 25 июня 2013, 22:22
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
ЮЖНО-САХАЛИНСК. 26 июня. Восток-МЕДИА - Как сообщили в пресс-службе областного министерства спорта, туризма и молодежной политики, в возрастной группе U19 на классической дистанции Савельев не только занял пятое место, но и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Лучший результат в группе девушек до 17 лет показала Виктория Казакова (9 и 10 место из 28 стартующих). В группе мальчики до 15 лет Павел Малофеев занял 12 и 13 место среди 52 участников.
По информации председателя Сахалинской Федерации спортивного ориентирования Ирины Карогодиной, состязания проходили в селе Краснореченское Хабаровского края и собрали 500 участников из Амурской и Сахалинской областей, Приморского края, Еврейского автономной области.
«Эти соревнования являются традиционными. В этом году они проводились 30-й раз на берегу реки Левая – на территории Большехехцирского государственного заповедника. Все команды постарались привезти на эти старты не только сильнейших спортсменов, но и новичков. После основных стартов проводились спортивные лабиринты, где могли участвовать все желающие. С каждым днём менялась сложность дистанции, а в день отдыха проходил ночной лабиринт», – рассказала Карогодина.