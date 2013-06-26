На всероссийском турнире по ориентированию сахалинец вошёл в пятёрку лучших

«Эти соревнования являются традиционными. В этом году они проводились 30-й раз на берегу реки Левая – на территории Большехехцирского государственного заповедника. Все команды постарались привезти на эти старты не только сильнейших спортсменов, но и новичков. После основных стартов проводились спортивные лабиринты, где могли участвовать все желающие. С каждым днём менялась сложность дистанции, а в день отдыха проходил ночной лабиринт», – рассказала Карогодина.