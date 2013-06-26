Приморью – асфальт, трубы и бетон!

Posted 25 июня 2013, 23:19
Published 25 июня 2013, 23:19
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
ВЛАДИВОСТОК. 26 июня. ВОСТОК-МЕДИА - В Приморском крае ведутся работы по ремонту и усилению существующих асфальтобетонных покрытий на автомобильных дорогах: «Осиновка-Рудная Пристань», «Дальнереченск-Ариадное», «Кировский-Николомихайловка-Яковлевка», «Дальнереченск-Рощино», «Шкотово-Партизанск», «Спасск-Варфоломеевка».
По информации департамента дорожного хозяйства Приморского края, специалисты приступают к работам по восстановлению слоя износа на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием путем устройства поверхностной обработки. Эти работы сдерживают развитие деформаций покрытий и повышают их шероховатость. В настоящее время поверхностная обработка выполнена в объеме более 20 километров на дорогах Кавалеровского, Спасского, Анучинского, Партизанского, Чугуевского муниципальных районов.
Продолжаются работы по ремонту и перестройке водопропускных труб в Чугуевском, Лазовском, Тернейском, Ханкайском, Анучинском районах.
Завершены работы по ремонту мостов в Красноармейском и Тернейском районах. Работы по ремонту мостов в других муниципальных районах продолжаются – сообщает пресс-служба краевой администрации.