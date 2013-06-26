Приморью – асфальт, трубы и бетон!

По информации департамента дорожного хозяйства Приморского края, специалисты приступают к работам по восстановлению слоя износа на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием путем устройства поверхностной обработки. Эти работы сдерживают развитие деформаций покрытий и повышают их шероховатость. В настоящее время поверхностная обработка выполнена в объеме более 20 километров на дорогах Кавалеровского, Спасского, Анучинского, Партизанского, Чугуевского муниципальных районов.