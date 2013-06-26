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Posted 25 июня 2013, 23:19

Published 25 июня 2013, 23:19

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

Приморью – асфальт, трубы и бетон!

25 июня 2013, 23:19
В крае активно ведутся работы по ремонту дорог и водопропускных труб

ВЛАДИВОСТОК. 26 июня. ВОСТОК-МЕДИА - В Приморском крае ведутся работы по ремонту и усилению существующих асфальтобетонных покрытий на автомобильных дорогах: «Осиновка-Рудная Пристань», «Дальнереченск-Ариадное», «Кировский-Николомихайловка-Яковлевка», «Дальнереченск-Рощино», «Шкотово-Партизанск», «Спасск-Варфоломеевка».

По информации департамента дорожного хозяйства Приморского края, специалисты приступают к работам по восстановлению слоя износа на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием путем устройства поверхностной обработки. Эти работы сдерживают развитие деформаций покрытий и повышают их шероховатость. В настоящее время поверхностная обработка выполнена в объеме более 20 километров на дорогах Кавалеровского, Спасского, Анучинского, Партизанского, Чугуевского муниципальных районов.

Продолжаются работы по ремонту и перестройке водопропускных труб в Чугуевском, Лазовском, Тернейском, Ханкайском, Анучинском районах.

Завершены работы по ремонту мостов в Красноармейском и Тернейском районах. Работы по ремонту мостов в других муниципальных районах продолжаются – сообщает пресс-служба краевой администрации.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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