Самооборона в обход закона по-владивостокски

Posted 26 июня 2013, 05:14
Published 26 июня 2013, 05:14
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
ВЛАДИВОСТОК. 26 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке оперативные сотрудники пресекли попытку приобретения боевого оружия. Обвиняемые планировали приобрести у военнослужащих боеприпасы, мотивируя свои действия должностным лицам воинской части внутренних войск необходимостью самообороны.
Получив из конфиденциальных источников информацию о предстоящей сделке, в ходе которой двое жителей Приморья пытались купить пистолеты и гранаты, военные контрразведчики совместно с оперативниками управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю организовали проверку.
При попытке приобретения двух пистолетов покупатели боевого огнестрельного оружия задержаны. Сумма сделки не разглашается.
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статьям 30 УК РФ, 222 УК РФ (покушение на незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору), установлены личности подозреваемых. Организатор преступления - ранее судимый уроженец Ленинградской области. Посредник – безработный житель города Владивостока – сообщает краевое УМВД.
Фото: all.biz