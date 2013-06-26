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Posted 26 июня 2013, 05:14

Published 26 июня 2013, 05:14

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

Самооборона в обход закона по-владивостокски

26 июня 2013, 05:14
Сюжет
Происшествие
Двое жителей Приморья пытались нелегально купить у военных оружие

ВЛАДИВОСТОК. 26 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке оперативные сотрудники пресекли попытку приобретения боевого оружия. Обвиняемые планировали приобрести у военнослужащих боеприпасы, мотивируя свои действия должностным лицам воинской части внутренних войск необходимостью самообороны.

Получив из конфиденциальных источников информацию о предстоящей сделке, в ходе которой двое жителей Приморья пытались купить пистолеты и гранаты, военные контрразведчики совместно с оперативниками управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю организовали проверку.

При попытке приобретения двух пистолетов покупатели боевого огнестрельного оружия задержаны. Сумма сделки не разглашается.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статьям 30 УК РФ, 222 УК РФ (покушение на незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору), установлены личности подозреваемых. Организатор преступления - ранее судимый уроженец Ленинградской области. Посредник – безработный житель города Владивостока – сообщает краевое УМВД.

Фото: all.biz

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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