Самооборона в обход закона по-владивостокски

Получив из конфиденциальных источников информацию о предстоящей сделке, в ходе которой двое жителей Приморья пытались купить пистолеты и гранаты, военные контрразведчики совместно с оперативниками управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю организовали проверку.