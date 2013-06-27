МТС снижает стоимость безлимитного Интернета по всей России

Posted 27 июня 2013, 02:57
Published 27 июня 2013, 02:57
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
ВЛАДИВОСТОК. 27 июня. ВОСТОК-МЕДИА – ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), ведущий телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ, снижает ежемесячную плату за опцию «СуперБИТ», предоставляющую безлимитный доступ в Интернет в путешествиях по стране, до 150 рублей для абонентов МТС по всей России.
Услуга «СуперБИТ» доступна абонентам большинства тарифных планов МТС и позволяет за фиксированную плату пользоваться не только в домашнем регионе, но и при поездках по стране, всеми ресурсами интернета – поиском, электронной почтой, мессенджерами, социальными сетями. Для абонентов, подключивших опцию «СуперБИТ» до 31 августа 2013 года в любом регионе России, ежемесячная плата на протяжении всего лета будет составлять 150 рублей.
«Многие наши клиенты уже оценили удобство безлимитного мобильного доступа в Интернет в любое время и в любом месте, поэтому хотят и во время путешествий всегда оставаться онлайн. Специально для таких интернет-пользователей мы предлагаем опцию «СуперБИТ», с которой в любой точке страны можно не изменять привычкам – когда и где угодно с мобильного проверять электронную почту, общаться с друзьями в соцсетях, делиться свежими фотографиями, узнавать погоду и прокладывать маршруты с интернет-картами и интерактивными навигаторами, – отметил директор МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Игорь Егоров. – Почти 90% россиян в этом году проведут отпуск в России, причем около половины из них планируют выезжать на дачу или в другой регион. Именно поэтому на период летних отпусков мы снижаем абонентскую плату на популярную опцию «СуперБИТ», чтобы наши абоненты на выгодных условиях могли опробовать безлимитный Интернет без границ, куда бы они ни направлялись».