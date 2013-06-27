МТС снижает стоимость безлимитного Интернета по всей России

«Многие наши клиенты уже оценили удобство безлимитного мобильного доступа в Интернет в любое время и в любом месте, поэтому хотят и во время путешествий всегда оставаться онлайн. Специально для таких интернет-пользователей мы предлагаем опцию «СуперБИТ», с которой в любой точке страны можно не изменять привычкам – когда и где угодно с мобильного проверять электронную почту, общаться с друзьями в соцсетях, делиться свежими фотографиями, узнавать погоду и прокладывать маршруты с интернет-картами и интерактивными навигаторами, – отметил директор МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Игорь Егоров. – Почти 90% россиян в этом году проведут отпуск в России, причем около половины из них планируют выезжать на дачу или в другой регион. Именно поэтому на период летних отпусков мы снижаем абонентскую плату на популярную опцию «СуперБИТ», чтобы наши абоненты на выгодных условиях могли опробовать безлимитный Интернет без границ, куда бы они ни направлялись».