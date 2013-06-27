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Posted 27 июня 2013, 02:51

Published 27 июня 2013, 02:51

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

На пляже Славянки двое друзей нашли кусты дикорастущей конопли…

27 июня 2013, 02:51
В Приморье задержаны великовозрастные наркоманы

ВЛАДИВОСТОК. 27 июня. ВОСТОК-МЕДИА – В ходе патрулирования улицы Героев Хасана в поселке Славянка наряд вневедомственной охраны заметил двоих мужчин. Увидев полицейских, они выбросили газетный сверток и попытались скрыться. Было организовано преследование. Мужчины были задержаны.

Подозреваемых доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанными оказались двое местных жителей 46 и 39 лет. Один них ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических средств.

Развернув сверток, полицейские обнаружили в нем вещество буро-коричневого цвета со специфичным запахом. Полицейские приняли решение отправить его на исследование.
Экспертизой установлено, что вещество - смесь табака с гашишным маслом.

По словам подозреваемых, недавно в районе пляжа в поселке Славянка они обнаружили кусты дикорастущей конопли. Для личного употребления изготовили наркотическое вещество. Находясь на отдыхе, решили его употребить. А увидев сотрудников полиции, решили избавиться от запрещенного вещества.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, переработка наркотических веществ, психотропных веществ и их аналогов». Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет – сообщает краевое УМВД.

Фото: nr2

#Денис Объедкин#Новости
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