На пляже Славянки двое друзей нашли кусты дикорастущей конопли…

По словам подозреваемых, недавно в районе пляжа в поселке Славянка они обнаружили кусты дикорастущей конопли. Для личного употребления изготовили наркотическое вещество. Находясь на отдыхе, решили его употребить. А увидев сотрудников полиции, решили избавиться от запрещенного вещества.