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Posted 27 июня 2013, 01:14

Published 27 июня 2013, 01:14

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

Работа в гражданской авиации!

27 июня 2013, 01:14
Поступить на летную специальность можно и в Приморье

ВЛАДИВОСТОК. 27 июня. ВОСТОК-МЕДИА - «Владивосток Авиа» предлагает всем желающим воспользоваться предоставленной возможностью связать свою жизнь с небом и поступить на одну из лётных авиационных специальностей, не покидая пределов Приморского края. До 5 июля на базе авиакомпании работает зональная приёмная комиссия Ульяновского высшего авиационного училища гражданской авиации (УВАУ ГА).

Работа приёмной комиссии УВАУ ГА в Артёме очень удобна для абитуриентов из Приморья, так как значительно экономит их время и деньги – для поступления не нужно ехать в Ульяновск. В 2013 году ведётся набор на следующие специальности:

- Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения;

- Аэронавигация;

- Эксплуатация аэропортов и обеспечение полётов воздушных судов;

- Техносферная безопасность;

- Управление качеством;

- Менеджмент.

В период работы приёмной комиссии абитуриенты также бесплатно проходят медицинскую комиссию. Иногородние абитуриенты обеспечиваются бесплатным проживанием в профилактории лётного состава ОАО «Владивосток Авиа»

Зональная приёмная комиссия располагается по адресу: г. Артем, улица Портовая, 41 (Аэропорт, терминал Б). Здание профилактория лётного состава ОАО «Владивосток Авиа», каб. 207.

Приёмная комиссия работает ежедневно, кроме воскресенья.

Часы работы приемной комиссии: 09.00 – 11.30 и 14.00 – 16.00 с понедельника по пятницу, в субботу – с 09.00 до 14.00.

Звоните: +7 (423) 230-72-30, +7 (42337) 9-72-30, e-mail auc@vladavia.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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