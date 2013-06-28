vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июня 2013, 07:17

Published 28 июня 2013, 07:17

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

Человеческий череп нашли около строящегося храма на Камчатке

28 июня 2013, 07:17
Сюжет
Происшествие
Пока следователи ничего не могут сказать ни о причинах, ни о времени смерти

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 28 июня. ВОСТОК-МЕДИА – В селе Мильково на Кмчатке рядом с православным храмом строители нашли человеческий череп. Следователи выясняют принадлежность останков и причину смерти.

«В краевое управление следственного комитета поступило сообщение об обнаружении в ходе земляных работ на территории Храма Святого Богоявления Господня, расположенного в селе Мильково, скелетированного человеческого черепа. В настоящее время назначены судебно-медицинские исследования, устанавливается личность человека, чей череп обнаружен. Также опрашиваются работники храма, проверяются архивные документы на предмет наличия поблизости кладбищ, церковных и иных захоронений», – рассказала ИА «Кам 24» официальный представитель управления следственного комитета края Елена Матафонова.

По ее словам, пока следователи ничего не могут сказать ни о причинах, ни о времени смерти. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться по результатам исследований.

Фото turbina.ru

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика