Человеческий череп нашли около строящегося храма на Камчатке

Posted 28 июня 2013, 07:17
Published 28 июня 2013, 07:17
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 28 июня. ВОСТОК-МЕДИА – В селе Мильково на Кмчатке рядом с православным храмом строители нашли человеческий череп. Следователи выясняют принадлежность останков и причину смерти.
«В краевое управление следственного комитета поступило сообщение об обнаружении в ходе земляных работ на территории Храма Святого Богоявления Господня, расположенного в селе Мильково, скелетированного человеческого черепа. В настоящее время назначены судебно-медицинские исследования, устанавливается личность человека, чей череп обнаружен. Также опрашиваются работники храма, проверяются архивные документы на предмет наличия поблизости кладбищ, церковных и иных захоронений», – рассказала ИА «Кам 24» официальный представитель управления следственного комитета края Елена Матафонова.
По ее словам, пока следователи ничего не могут сказать ни о причинах, ни о времени смерти. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться по результатам исследований.
Фото turbina.ru