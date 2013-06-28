Китайцы построят в Приморье автозавод

Posted 27 июня 2013, 23:00
Published 27 июня 2013, 23:00
Modified 14 декабря 2023, 16:05
Updated 14 декабря 2023, 16:05
ВЛАДИВОСТОК. 28 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Общественный экспертный совет по привлечению инвестиций в Приморский край одобрил строительство на территории региона завода китайского автопроизводителя «Great Wall Motors Ltd».
Предприятие производственной мощностью 150 тысяч автомобилей в год планируется разместить в Уссурийске, сообщает ресурс carscope.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.
Инвестиции на первом этапе составят 350 миллионов долларов США. Он предусматривает строительство четырёх технологических линий — прессовки, сварки, окраски и окончательной сборки, а также цеха по производству автокомплектующих.
На втором этапе с объемом вложений 250 миллионов долларов планируется повышение производительности предприятия и увеличения мощности. Уровень локализации производства автомобилей после введения второй очереди составит 65%.
Уже выбран участок площадью 150 гектаров под строительство предприятия. Построить завод планируется в сжатые сроки — от 20 до 24 месяцев.