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Posted 27 июня 2013, 23:00

Published 27 июня 2013, 23:00

Modified 14 декабря 2023, 16:05

Updated 14 декабря 2023, 16:05

Китайцы построят в Приморье автозавод

27 июня 2013, 23:00
Место уже определено

ВЛАДИВОСТОК. 28 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Общественный экспертный совет по привлечению инвестиций в Приморский край одобрил строительство на территории региона завода китайского автопроизводителя «Great Wall Motors Ltd».

Предприятие производственной мощностью 150 тысяч автомобилей в год планируется разместить в Уссурийске, сообщает ресурс carscope.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Инвестиции на первом этапе составят 350 миллионов долларов США. Он предусматривает строительство четырёх технологических линий — прессовки, сварки, окраски и окончательной сборки, а также цеха по производству автокомплектующих.

На втором этапе с объемом вложений 250 миллионов долларов планируется повышение производительности предприятия и увеличения мощности. Уровень локализации производства автомобилей после введения второй очереди составит 65%.

Уже выбран участок площадью 150 гектаров под строительство предприятия. Построить завод планируется в сжатые сроки — от 20 до 24 месяцев.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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