Старты в Биробиджане собрали три команды инвалидов

«Наши ребята и девчата тянутся к спорту, мы регулярно устраиваем различные соревнования. Так, например, мы регулярно участвуем в фестивале спорта «Я в мир с надеждою смотрю». Есть средь нашего брата опытные теннисисты, штангисты, шахматисты. В этот раз состязались по таким видам, как дартс, прыжки со скакалкой, пенальти, сбивание кеглей и эстафета. В эстафете приняли участие и «колясочники», - рассказала Любовь Пан Сю Тан.