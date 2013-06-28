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Posted 27 июня 2013, 21:21

Published 27 июня 2013, 21:21

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

Старты в Биробиджане собрали три команды инвалидов

27 июня 2013, 21:21
Сюжет
Спорт
Увлекательные состязания провели на спортплощадке школы № 11

БИРОБИДЖАН. 28 июня. ВОСТОК-МЕДИА. Виктор Черненко – В областном центре прошел спортивный турнир для людей с ограниченными физическими возможностями.

Как рассказала председатель городского общества инвалидов Любовь Пан Сю Тан, старты стали своеобразной подготовкой к областной спартакиаде среди людей с ограниченными физическими возможностями, которая в начале июля пройдет в Биробиджане.

«Наши ребята и девчата тянутся к спорту, мы регулярно устраиваем различные соревнования. Так, например, мы регулярно участвуем в фестивале спорта «Я в мир с надеждою смотрю». Есть средь нашего брата опытные теннисисты, штангисты, шахматисты. В этот раз состязались по таким видам, как дартс, прыжки со скакалкой, пенальти, сбивание кеглей и эстафета. В эстафете приняли участие и «колясочники», - рассказала Любовь Пан Сю Тан.

Состязания продолжались около часа. Тройку лучших образовали команды «Сильные духом», «Олимпийцы» и «Спортивные пираньи». Организаторы из отдела физкультуры и спорта мэрии Биробиджана торжественного наградили всех участников – грамотами, медалями и большими тортами. Чаепитие состоялось в городском обществе инвалидов.

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#Денис Объедкин#Новости#Спорт#ЕАО
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