Старты в Биробиджане собрали три команды инвалидов

Posted 27 июня 2013, 21:21
Published 27 июня 2013, 21:21
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
БИРОБИДЖАН. 28 июня. ВОСТОК-МЕДИА. Виктор Черненко – В областном центре прошел спортивный турнир для людей с ограниченными физическими возможностями.
Как рассказала председатель городского общества инвалидов Любовь Пан Сю Тан, старты стали своеобразной подготовкой к областной спартакиаде среди людей с ограниченными физическими возможностями, которая в начале июля пройдет в Биробиджане.
«Наши ребята и девчата тянутся к спорту, мы регулярно устраиваем различные соревнования. Так, например, мы регулярно участвуем в фестивале спорта «Я в мир с надеждою смотрю». Есть средь нашего брата опытные теннисисты, штангисты, шахматисты. В этот раз состязались по таким видам, как дартс, прыжки со скакалкой, пенальти, сбивание кеглей и эстафета. В эстафете приняли участие и «колясочники», - рассказала Любовь Пан Сю Тан.
Состязания продолжались около часа. Тройку лучших образовали команды «Сильные духом», «Олимпийцы» и «Спортивные пираньи». Организаторы из отдела физкультуры и спорта мэрии Биробиджана торжественного наградили всех участников – грамотами, медалями и большими тортами. Чаепитие состоялось в городском обществе инвалидов.
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