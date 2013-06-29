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Posted 29 июня 2013, 00:42

Published 29 июня 2013, 00:42

Modified 14 декабря 2023, 16:04

Updated 14 декабря 2023, 16:04

Амурское правительство оказывает семьям погибших путейцев всевозможную помощь

29 июня 2013, 00:42
Родственники получат от 100 до 200 тысяч рублей, безработных трудоустроят, детей отправят в оздоровительные лагеря

БЛАГОВЕЩЕНСК. 29 июня. ВОСТОК-МЕДИА — В Шимановске действует правительственная комиссия по оказанию оперативной помощи семьям погибших железнодорожников. Созданная по распоряжению губернатора Олега Кожемяко рабочая группа под руководством первого вице-премьера Веры Щербины встретилась с родственниками жертв трагедии. Семьям, потерявшим кормильцев, выделена материальная помощь; рассматриваются иные возможные виды поддержки. С родственниками погибших работают психологи.

«Со стороны областного правительства направлена материальная помощь в размере 100 тысяч рублей на каждую пострадавшую семью, а одной многодетной семье – 200 тысяч рублей, – сообщила председатель комиссии Вера Щербина. – Чтобы поддержать родственников погибших, мы также готовы предложить путевки в оздоровительные и пришкольные лагеря для детей, рассматривается вопрос погашения кредитов пострадавших в этой трагедии семей, возможна помощь в содержании личного подсобного хозяйства близких родственников погибших железнодорожников. Кроме того, может быть оказана помощь в трудоустройстве безработных членов семей, оставшихся без кормильцев. Если есть такая необходимость, поможем произвести и ремонт жилого помещения».

Со стороны профсоюза ОАО «РЖД» каждой пострадавшей семье оказана материальная помощь в размере 20 тысяч рублей. Расходы на церемонию погребения погибших также взяло на себя руководство железной дороги. На эти цели переведено 1 миллион 100 тысяч рублей.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
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