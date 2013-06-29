Амурское правительство оказывает семьям погибших путейцев всевозможную помощь

«Со стороны областного правительства направлена материальная помощь в размере 100 тысяч рублей на каждую пострадавшую семью, а одной многодетной семье – 200 тысяч рублей, – сообщила председатель комиссии Вера Щербина. – Чтобы поддержать родственников погибших, мы также готовы предложить путевки в оздоровительные и пришкольные лагеря для детей, рассматривается вопрос погашения кредитов пострадавших в этой трагедии семей, возможна помощь в содержании личного подсобного хозяйства близких родственников погибших железнодорожников. Кроме того, может быть оказана помощь в трудоустройстве безработных членов семей, оставшихся без кормильцев. Если есть такая необходимость, поможем произвести и ремонт жилого помещения».