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Posted 30 июня 2013, 01:57

Published 30 июня 2013, 01:57

Modified 14 декабря 2023, 16:05

Updated 14 декабря 2023, 16:05

Из Благовещенска увозят наперстки и драгоценности (фото)

30 июня 2013, 01:57
Еще чаще, по словам продавцов сувенирной продукции, россияне покупают магниты: подешевле – коллегам, подороже – начальству. Туристов из КНР больше привлекают изделия из драгоценных и полудрагоценных камней.

ВЛАДИВОСТОК. 30 июня. ВОСТОК-МЕДИА – Эстафету «сувенирных публикаций» из Приморья и Камчатского края подхватывает Амурская область. Как сообщают наши коллеги из информагентства Portamur.ru,в их регионе в последнее время ассортимент такой продукции стал гораздо разнообразнее.

«За сувенирной продукцией в основном приходят командированные в Благовещенск иногородние люди, либо те, кто едет из областного центра погостить в другой город. Чаще всего покупают магниты, конечно же. Когда ты даришь их, то никого не обременяешь. Тому, кто его получает, не нужно думать, куда его поставить, как, например, сувенирную тарелку, — говорит хозяйка художественного салона в здании «Амурской ярмарки» Лариса Левченко. — Пока показываю ассортимент магнитов, успеваю провести по ним почти мини-экскурсию — рассказываю об истории каждой изображенной на них достопримечательности. Если берут много экземпляров, то, как правило, сотрудникам покупают магниты недорогие, а начальнику — подороже».

Любопытно, что салоны сувенирной продукции заказывают предметы с символикой Благовещенска не только у местных фирм, но и в других городах, например, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Как считает Лариса Левченко, встретить эксклюзивную «сувенирку» ручной работы в областном центре практически невозможно. Это дорого, а продавцы стараются предлагать продукцию, которая по карману покупателям.

Немного иной точки зрения придерживаются в другом салоне в этом же здании. «Покупают практически все. Причем в периоды отпусков спрос вырастает в разы, — рассказывает продавец сувенирных товаров Анна. — Китайские граждане сувенирами с изображениями города практически не интересуются. Их больше привлекают изделия из драгоценных и полудрагоценных камней. А среди того, что у нас есть на витринах, покупается практически все. Не могу сказать, что самая популярная вещь — это магниты. Хорошо, например, берут керамические наперстки».

В краеведческом музее, где также можно приобрести различную сувенирную продукцию, подтверждают тот факт, что китайских граждан не особо привлекает благовещенская «сувенирка». Говорят, что их больше интересуют авторские работы, но иногда берут и керамические тарелочки с изображением благовещенских достопримечательностей.

Продавцы продукции с символикой областного центра чаще всего делят своих покупателей на три вида: местные, которые уезжают погостить в другие города; приехавшие в Благовещенск ненадолго и иностранцы. Однако на деле есть и еще одна категория — уезжающие из областного центра.

Вячеслав Возовиков вскоре покинет Амурскую область, где прожил несколько лет. «Купил чайничек в виде арки, магниты — я их коллекционирую. А родственники попросили привезти им китайской косметики», — рассказал Вячеслав.

В повседневности благовещенцы редко задумываются о покупке сувениров с изображением видов города, зато, когда зреет поездка к друзьям или родственникам за пределы региона, то многие стараются привезти хотя бы магнитик.

«Я покупал друзьям-москвичам своего рода VIP-наборы — они красиво оформлены. В коробочке лежал хрустальный глобус, на котором отмечен Благовещенск, флешка, ручка и блокнот», — рассказал Андрей Крапивин.

Добавим, что дополнением к сувенирной продукции нередко становится китайская водка или местные кондитерские изделия.

Фото: portamur.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
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