Из Благовещенска увозят наперстки и драгоценности (фото)

«За сувенирной продукцией в основном приходят командированные в Благовещенск иногородние люди, либо те, кто едет из областного центра погостить в другой город. Чаще всего покупают магниты, конечно же. Когда ты даришь их, то никого не обременяешь. Тому, кто его получает, не нужно думать, куда его поставить, как, например, сувенирную тарелку, — говорит хозяйка художественного салона в здании «Амурской ярмарки» Лариса Левченко. — Пока показываю ассортимент магнитов, успеваю провести по ним почти мини-экскурсию — рассказываю об истории каждой изображенной на них достопримечательности. Если берут много экземпляров, то, как правило, сотрудникам покупают магниты недорогие, а начальнику — подороже».