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Posted 29 июня 2013, 22:01

Published 29 июня 2013, 22:01

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

Китай и Россия - с тигром навек

29 июня 2013, 22:01
Приморье и провинция Хейлунцзян договорились вместе спасать краснокнижных кошек

ВЛАДИВОСТОК. 30 июня. ВОСТОК-МЕДИА – Меморандум о сотрудничестве в области сохранения амурского тигра и дальневосточного леопарда подписали департамент охотничьего надзора Приморского края и главное управление лесной промышленности китайской провинции Хейлунцзян.

Речь идет о трансграничном совместной работе по сохранению краснокнижных кошек, среды их обитания, а также об усилении антибраконьерской деятельности по обе стороны российско-китайской границы.

«Обширная территория провинции Хейлунцзян и Приморского края является важнейшим участком для сохранения популяции амурского тигра, - говорит замначальника главного управления лесной промышленности провинции Хейлунцзян Дон Цзе. - В то же время это ключевая экономическая зона, подвергающаяся интенсивному освоению. Наша общая ответственность заключается в том, чтобы обеспечить трансграничное сотрудничество между Россией и Китаем, сохранение и развитие Амурского экорегиона для поддержания здоровой экосистемы в интересах обеих стран».

«Меморандум имеет очень важное природоохранное значение. Три года назад мы заключили подобное соглашение с провинцией Цзилинь, где планируется создание трансграничной особо охраняемой природной территории на базе резервата «Хуньчунь» и национального парка «Земля леопарда», - отмечает Владимир Васильев, начальник краевого департамента охотничьего надзора Владимир Васильев. - Новые достигнутые договоренности позволяют развивать взаимодействие по охране и изучению редких кошек теперь уже на всей приграничной территории Приморского края России и двух сопредельных провинций Китая. В октябре 2012 года с российской стороны на границе с провинцией Хейлунцзян был создан заказник «Среднеуссурийский» как трансграничный коридор для амурского тигра, соединяющий хребет Стрельникова с хребтом Ваньдашань». Примечательно, что в этом районе в начале марта был зафиксирован переход крупного тигра из России в Китай».

Фото: Владимир Филонов, Ольга Сасс / WWF России

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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