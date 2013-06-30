Китай и Россия - с тигром навек

Posted 29 июня 2013, 22:01
Published 29 июня 2013, 22:01
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
ВЛАДИВОСТОК. 30 июня. ВОСТОК-МЕДИА – Меморандум о сотрудничестве в области сохранения амурского тигра и дальневосточного леопарда подписали департамент охотничьего надзора Приморского края и главное управление лесной промышленности китайской провинции Хейлунцзян.
Речь идет о трансграничном совместной работе по сохранению краснокнижных кошек, среды их обитания, а также об усилении антибраконьерской деятельности по обе стороны российско-китайской границы.
«Обширная территория провинции Хейлунцзян и Приморского края является важнейшим участком для сохранения популяции амурского тигра, - говорит замначальника главного управления лесной промышленности провинции Хейлунцзян Дон Цзе. - В то же время это ключевая экономическая зона, подвергающаяся интенсивному освоению. Наша общая ответственность заключается в том, чтобы обеспечить трансграничное сотрудничество между Россией и Китаем, сохранение и развитие Амурского экорегиона для поддержания здоровой экосистемы в интересах обеих стран».
«Меморандум имеет очень важное природоохранное значение. Три года назад мы заключили подобное соглашение с провинцией Цзилинь, где планируется создание трансграничной особо охраняемой природной территории на базе резервата «Хуньчунь» и национального парка «Земля леопарда», - отмечает Владимир Васильев, начальник краевого департамента охотничьего надзора Владимир Васильев. - Новые достигнутые договоренности позволяют развивать взаимодействие по охране и изучению редких кошек теперь уже на всей приграничной территории Приморского края России и двух сопредельных провинций Китая. В октябре 2012 года с российской стороны на границе с провинцией Хейлунцзян был создан заказник «Среднеуссурийский» как трансграничный коридор для амурского тигра, соединяющий хребет Стрельникова с хребтом Ваньдашань». Примечательно, что в этом районе в начале марта был зафиксирован переход крупного тигра из России в Китай».
Фото: Владимир Филонов, Ольга Сасс / WWF России