Китай и Россия - с тигром навек

«Меморандум имеет очень важное природоохранное значение. Три года назад мы заключили подобное соглашение с провинцией Цзилинь, где планируется создание трансграничной особо охраняемой природной территории на базе резервата «Хуньчунь» и национального парка «Земля леопарда», - отмечает Владимир Васильев, начальник краевого департамента охотничьего надзора Владимир Васильев. - Новые достигнутые договоренности позволяют развивать взаимодействие по охране и изучению редких кошек теперь уже на всей приграничной территории Приморского края России и двух сопредельных провинций Китая. В октябре 2012 года с российской стороны на границе с провинцией Хейлунцзян был создан заказник «Среднеуссурийский» как трансграничный коридор для амурского тигра, соединяющий хребет Стрельникова с хребтом Ваньдашань». Примечательно, что в этом районе в начале марта был зафиксирован переход крупного тигра из России в Китай».