Центры развития бизнеса Сбербанка признаны лучшим инфраструктурным проектом года для развития малого бизнеса

На территории обслуживания Дальневосточного Сбербанка созданы и работают уже семь таких Центров. Сегодня здесь обслуживаются более 16 тысяч клиентов малого и микробизнеса. С начала года проведено 80 семинаров и «круглых столов», в которых приняли участие около 1000 предпринимателей.