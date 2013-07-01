vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 1 июля 2013, 02:29

Published 1 июля 2013, 02:29

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

Центры развития бизнеса Сбербанка признаны лучшим инфраструктурным проектом года для развития малого бизнеса

1 июля 2013, 02:29
Обслуживаются более 16 тысяч клиентов малого и микробизнеса

ВЛАДИВОСТОК. 1 июля. ВОСТОК-МЕДИА -Сбербанк признан лауреатом премии в области поддержки малого и среднего бизнеса «Основа роста – 2013» в номинации «Инфраструктурный проект года», - сообщает Пресс-служба Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». Награды удостоен проект Сбербанка по созданию сети Центров развития бизнеса. На церемонии награждения лауреатов Сбербанку вручен приз «За эффективную поддержку малого и среднего бизнеса».

Сеть Центров развития бизнеса – новый формат инфраструктуры для микро- и малого бизнеса, внедряемый Сбербанком по всей территории России. Помимо финансовых услуг Сбербанка Центры предоставляют предпринимателям дополнительные сервисы, направленные на развитие и повышение эффективности их бизнеса: в частности, консалтинговые услуги, семинары, тренинги. К настоящему моменту действует более 130 Центров развития бизнеса по всей стране.

«Сегодня Сбербанк формирует инфраструктуру для развития предпринимательства: этот проект объединяет бизнес-интересы банка и интересы общества», – подчеркнул вице-президент по развитию малого бизнеса Сбербанка России Сергей Борисов.

Премия в области поддержки малого и среднего бизнеса «Основа роста» присуждается за значимые достижения в области поддержки малого и среднего бизнеса России, получившие общественное и деловое признание. Проект реализуется при поддержке Минэкономразвития России и РСПП.

На территории обслуживания Дальневосточного Сбербанка созданы и работают уже семь таких Центров. Сегодня здесь обслуживаются более 16 тысяч клиентов малого и микробизнеса. С начала года проведено 80 семинаров и «круглых столов», в которых приняли участие около 1000 предпринимателей.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика