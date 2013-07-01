Центры развития бизнеса Сбербанка признаны лучшим инфраструктурным проектом года для развития малого бизнеса

Posted 1 июля 2013, 02:29
Published 1 июля 2013, 02:29
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
ВЛАДИВОСТОК. 1 июля. ВОСТОК-МЕДИА -Сбербанк признан лауреатом премии в области поддержки малого и среднего бизнеса «Основа роста – 2013» в номинации «Инфраструктурный проект года», - сообщает Пресс-служба Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». Награды удостоен проект Сбербанка по созданию сети Центров развития бизнеса. На церемонии награждения лауреатов Сбербанку вручен приз «За эффективную поддержку малого и среднего бизнеса».
Сеть Центров развития бизнеса – новый формат инфраструктуры для микро- и малого бизнеса, внедряемый Сбербанком по всей территории России. Помимо финансовых услуг Сбербанка Центры предоставляют предпринимателям дополнительные сервисы, направленные на развитие и повышение эффективности их бизнеса: в частности, консалтинговые услуги, семинары, тренинги. К настоящему моменту действует более 130 Центров развития бизнеса по всей стране.
«Сегодня Сбербанк формирует инфраструктуру для развития предпринимательства: этот проект объединяет бизнес-интересы банка и интересы общества», – подчеркнул вице-президент по развитию малого бизнеса Сбербанка России Сергей Борисов.
Премия в области поддержки малого и среднего бизнеса «Основа роста» присуждается за значимые достижения в области поддержки малого и среднего бизнеса России, получившие общественное и деловое признание. Проект реализуется при поддержке Минэкономразвития России и РСПП.
На территории обслуживания Дальневосточного Сбербанка созданы и работают уже семь таких Центров. Сегодня здесь обслуживаются более 16 тысяч клиентов малого и микробизнеса. С начала года проведено 80 семинаров и «круглых столов», в которых приняли участие около 1000 предпринимателей.