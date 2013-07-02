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Posted 2 июля 2013, 07:06

Published 2 июля 2013, 07:06

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

Молодежь Хабаровского края зовут к избирательным урнам

2 июля 2013, 07:06
В крайизбиркоме уверены – неравнодушных к выборам становится все больше

ХАБАРОВСК. 2 июля. ВОСТОК-МЕДИА - отова ли молодежь Хабаровского края участвовать в политической жизни региона, в частности, ходить на выборы? Это решили выяснить в крайизбиркоме и вместе с молодежными активистами и студентами ДВГГУ провели специальную акцию «Время выбирать». Как сообщили организаторы этого опроса, итогом стал перевес в сторону активных избирателей.

Из 45 опрошенных хабаровчан в возрасте от 18 до 35 лет, 28 жителей постоянно ходят на выборы и считают, что их голос важен. К группе нейтрально настроенных граждан отнесли себя 8 человек, которые на выборы ходят от случая к случаю. И 9 жителей высказались скептически по поводу избирательной системы, они не ходят на голосование и не считают это необходимым. Отрицательно настроенным жителям предлагалось изложить свои проблемы на листе бумаги, а активистам записать пожелания. Чуть позже все просьбы и пожелания запускались в небо, вместе с шарами и большим воздушным шаром с лентой листов.

Напомним, выборы губернатора пройдут 8 сентября. Хабаровчане в этот же день выберут своего градоначальника. Все политические партии, пожелавшие выставить своих кандидатов, уже определились с персонами.

Фото klops.ru

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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