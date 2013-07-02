Молодежь Хабаровского края зовут к избирательным урнам

Из 45 опрошенных хабаровчан в возрасте от 18 до 35 лет, 28 жителей постоянно ходят на выборы и считают, что их голос важен. К группе нейтрально настроенных граждан отнесли себя 8 человек, которые на выборы ходят от случая к случаю. И 9 жителей высказались скептически по поводу избирательной системы, они не ходят на голосование и не считают это необходимым. Отрицательно настроенным жителям предлагалось изложить свои проблемы на листе бумаги, а активистам записать пожелания. Чуть позже все просьбы и пожелания запускались в небо, вместе с шарами и большим воздушным шаром с лентой листов.