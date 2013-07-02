На музыкальный шоукейс-фестиваль во Владивосток приедут знаменитые "Galaxy Express"

ВЛАДИВОСТОК. 2 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Galaxy Express — это вокалист-басист Lee Ju-Hyun, вокалист-гитарист Park Jong-Hyun и Kim Hee-Kwon, чья должность в группе официально описывается как «ударные и крики». Психоделический гаражный панк — и вдруг первая группа у себя на родине, которая прокатилась по 14 североамериканским штатам с туром из 25 концертов. Совершенные безумцы на сцене — милые и обаятельные (как отмечают все западные журналисты, которым посчастливилось взять у них интервью) в обычной жизни. Напомним, первый в России шоукейс-фестиваль V-ROX пройдет во Владивостоке с 22 по 25 августа