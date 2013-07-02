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Posted 2 июля 2013, 00:44

Published 2 июля 2013, 00:44

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

На музыкальный шоукейс-фестиваль во Владивосток приедут знаменитые "Galaxy Express"

2 июля 2013, 00:44
Стал известен очередной хэдлайнер фестиваля V-ROX из Южной Кореи

ВЛАДИВОСТОК. 2 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Galaxy Express — это вокалист-басист Lee Ju-Hyun, вокалист-гитарист Park Jong-Hyun и Kim Hee-Kwon, чья должность в группе официально описывается как «ударные и крики». Психоделический гаражный панк — и вдруг первая группа у себя на родине, которая прокатилась по 14 североамериканским штатам с туром из 25 концертов. Совершенные безумцы на сцене — милые и обаятельные (как отмечают все западные журналисты, которым посчастливилось взять у них интервью) в обычной жизни. Напомним, первый в России шоукейс-фестиваль V-ROX пройдет во Владивостоке с 22 по 25 августа

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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