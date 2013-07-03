Корякского оленевода подозревают в умышленном убийстве

«По предварительным данным, в тот вечер имела место не роковая случайность, а умышленное убийство. Пьяный оленевод сильно разозлился на подчиненного за то, что он отказывался выполнять его распоряжения. Когда работник решил уйти со стойбища, подозреваемый из охотничьего карабина не менее восьми раз прицельно выстрелил в него. Одна пуля попала в спину. Потерпевший скончался на месте», – рассказала ИА «Кам 24» официальный представитель краевого следственного управления Елена Матафонова.