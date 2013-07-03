Корякского оленевода подозревают в умышленном убийстве

Posted 3 июля 2013, 05:14
Published 3 июля 2013, 05:14
Modified 14 декабря 2023, 16:05
Updated 14 декабря 2023, 16:05
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 3 июля. ВОСТОК-МЕДИА – На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении бригадира оленеводов из Олюторского района. Мужчину подозревают в убийстве подчиненного, отказавшегося выполнять его указания.
О трагедии стало известно еще 21 июня после сообщения фельдшерского пункта села Средние Пахачи, куда было доставлено тело погибшего работника ООО «Оленевод». Бригадир предприятия рассказал, что выстрелил, пытаясь отпугнуть медведя, но, по ошибке, попал в своего коллегу. Краевой следственный комитет организовал доследственную проверку.
«По предварительным данным, в тот вечер имела место не роковая случайность, а умышленное убийство. Пьяный оленевод сильно разозлился на подчиненного за то, что он отказывался выполнять его распоряжения. Когда работник решил уйти со стойбища, подозреваемый из охотничьего карабина не менее восьми раз прицельно выстрелил в него. Одна пуля попала в спину. Потерпевший скончался на месте», – рассказала ИА «Кам 24» официальный представитель краевого следственного управления Елена Матафонова.
По её словам, бригадир уже дал признательные показания. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 уголовного кодекса России (убийство).