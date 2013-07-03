Политические партии выдвинули кандидатов на пост губернатора Магаданской области

Глава облизбиркома Владимир Епифанов пояснил, что теперь выдвинутые политическими партиями кандидаты в губернаторы должны заручиться поддержкой представителей органов местного самоуправления. «В поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора должно быть собрано 48 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, находящихся на территории Магаданской области. Подписи должны быть собраны не менее чем в семи муниципальных районах и городском округе Магаданской области», - сказал Епифанов.



С 8 июня открыта горячая линия избирательной комиссии Магаданской области. Телефоны: 62-54-42, 63-94-67. Линия работает с понедельника по пятницу с 16-00 до 19-00 часов, в выходные и праздничные дни с 12-00 до 15-00 часов.