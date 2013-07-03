Политические партии выдвинули кандидатов на пост губернатора Магаданской области

Posted 3 июля 2013, 05:20
Published 3 июля 2013, 05:20
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
МАГАДАН. 3 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Председатель избирательной комиссии Магаданской области Владимир Епифанов представил весь список претендентов на пост губернатора данного субъекта РФ.
Выборы, напомним, состоятся 8 сентября. Ранее региональное отделение партии «Единая Россия» предложило кандидатуру и.о. губернатора Владимира Печеного.
«Патриоты России» сделали ставку на директора фирмы «Социальное жилье» Гаптрашида Гизатуллина. Региональное отделение ЛДПР предложило депутата магаданской гордумы, гендиректора компании «Домострой» Сергея Плотникова.
Коммунисты выдвинули депутата областной думы Сергея Иваницкого, региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Магаданской области - профессора Северо-Восточного государственного университета Эдуарда Шуберта.
Глава облизбиркома Владимир Епифанов пояснил, что теперь выдвинутые политическими партиями кандидаты в губернаторы должны заручиться поддержкой представителей органов местного самоуправления. «В поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора должно быть собрано 48 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, находящихся на территории Магаданской области. Подписи должны быть собраны не менее чем в семи муниципальных районах и городском округе Магаданской области», - сказал Епифанов.
С 8 июня открыта горячая линия избирательной комиссии Магаданской области. Телефоны: 62-54-42, 63-94-67. Линия работает с понедельника по пятницу с 16-00 до 19-00 часов, в выходные и праздничные дни с 12-00 до 15-00 часов.