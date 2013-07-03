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Posted 3 июля 2013, 03:19

Published 3 июля 2013, 03:19

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

Российский флот решил всем продемонстрировать

3 июля 2013, 03:19
Для начала – Андреевский флаг

ВЛАДИВОСТОК. 3 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Межфлотская группировка ВМФ в составе кораблей Черноморского и Северного флотов вышла в дальний поход в Атлантический океан, во время которого проведет учение и отработает взаимодействие со стратегической авиацией ВВС и подводными лодками Северного флота, сообщил во вторник представитель Главного штаба Военно-морского флота.

По завершении трансатлантического перехода корабли посетят Кубу, Никарагуа, Венесуэлу, а после обратного перехода – Кабо-Верде у западного побережья Африки, передает ИТАР-ТАСС.

«Цель похода – демонстрация Андреевского флага, выполнение задач боевой службы в дальних океанских походах, укрепление сотрудничества с ВМС стран Латинской Америки и Африки», – сказал представитель штаба.

«В состав отряда включены гвардейский ракетный крейсер «Москва» Черноморского флота (флагманский корабль отряда), большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота, а также большой морской танкер «Иван Бубнов» и морской буксир МБ-304 ЧФ», – уточнил он.

Первоначально планировалось, что межфлотская группировка будет сформирована из кораблей трех флотов – Черноморского, Северного и Балтийского. Однако, согласно полученному приказу, планировавшийся к включению в нее сторожевой корабль Балтфлота «Ярослав Мудрый» в июне вышел в Атлантику для несения боевой службы в дальней океанской зоне, где сейчас продолжает выполнять поставленные задачи, после чего вернется в Балтийск. «Таким образом, «Ярослав Мудрый» в страны Латинской Америки не пойдет», –уточнил представитель Главного штаба.

Он отметил, что корабли ЧФ из состава межфлотской группировки фактически уже отправились в поход. Сегодня из Севастополя вышел «Иван Бубнов», взявший курс на Черноморские проливы. «3 июля из Севастополя выйдет ракетный крейсер «Москва» в сопровождении морского буксира МБ-304. Черноморские корабли, пройдя проливную зону, проследуют в западную часть Средиземного моря, где к ним присоединится «Вице-адмирал Кулаков». Затем группировка форсирует Гибралтарский пролив и выйдет в Атлантику»

По уточненным данным, 13–16 июля российские корабли посетят португальский порт Лиссабон для отдыха экипажей и пополнения запасов. Затем группировка начнет трансатлантический переход, во время которого проведет учения по борьбе с надводным, подводным и воздушным противником. «Предстоит отработать взаимодействие группировки со стратегическими ракетоносцами ВВС и подводными лодками Северного флота. Корабли выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы, с их палуб будут выполнять полеты вертолеты морской авиации», – сообщил собеседник агентства. В частности, крейсер «Москва» применит свое главное ударное оружие – сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты «Вулкан». Штатным ракетным и артиллерийским оружием будет стрелять и «Вице-адмирал Кулаков».

По завершении перехода корабли посетят с деловыми визитами порт Гаваны, Коринто (Никарагуа), Ла-Гуайра (Венесуэла). Будут пополнены запасы воды, топлива, продовольствия, а российские экипажи станут гостями военных моряков этих латиноамериканских стран – сообщает «Взгляд».

После этого корабли ВМФ в конце августа начнут обратный трансатлантический переход курсом на Африканский континент. В первой половине сентября они зайдут в порт Прая (Кабо-Верде). Далее группировка направится в Средиземное море и в конце сентября совершит деловой заход в испанский порт Сеута. После визита корабли некоторое время проведут в Средиземном море, выполняя задачи боевой службы. «Океанский поход межфлотской группировки завершится в середине октября», – подытожил представитель штаба.

Фото: sdelanounas

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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