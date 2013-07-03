Российский флот решил всем продемонстрировать

По уточненным данным, 13–16 июля российские корабли посетят португальский порт Лиссабон для отдыха экипажей и пополнения запасов. Затем группировка начнет трансатлантический переход, во время которого проведет учения по борьбе с надводным, подводным и воздушным противником. «Предстоит отработать взаимодействие группировки со стратегическими ракетоносцами ВВС и подводными лодками Северного флота. Корабли выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы, с их палуб будут выполнять полеты вертолеты морской авиации», – сообщил собеседник агентства. В частности, крейсер «Москва» применит свое главное ударное оружие – сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты «Вулкан». Штатным ракетным и артиллерийским оружием будет стрелять и «Вице-адмирал Кулаков».