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Posted 3 июля 2013, 07:21

Published 3 июля 2013, 07:21

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

Сварка стала причиной пожара в доме в центре Хабаровска

3 июля 2013, 07:21
Сюжет
Происшествие
К счастью, никто не пострадал

ХАБАРОВСК. 3 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Пожар произошел сегодня днем в жилом доме по улице Калинина, 135 в Хабаровске. Как сообщили «Восток-Медиа» в пресс-службе хабаровского краевого управления МЧС, при проведении сварочных работ на лестничной клетке между этажами произошло загорание. Площадь, повреждённая огнем, составила 20 кв.м., также от высокой температуры в подъезде вылетели стекла. Квартиры подъезда не пострадали.

На момент прибытия первых пожарных подразделений из окон шел густой дым. 2 звена газодымозащитной службы пошли в разведку. В ходе тушения пожара огнеборцами из здания было выведено 5 человек. Погибших и пострадавших нет, пожар погасили за полчаса.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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