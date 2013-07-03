Сварка стала причиной пожара в доме в центре Хабаровска

ХАБАРОВСК. 3 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Пожар произошел сегодня днем в жилом доме по улице Калинина, 135 в Хабаровске. Как сообщили «Восток-Медиа» в пресс-службе хабаровского краевого управления МЧС, при проведении сварочных работ на лестничной клетке между этажами произошло загорание. Площадь, повреждённая огнем, составила 20 кв.м., также от высокой температуры в подъезде вылетели стекла. Квартиры подъезда не пострадали.