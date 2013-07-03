Сварка стала причиной пожара в доме в центре Хабаровска

Posted 3 июля 2013, 07:21
Published 3 июля 2013, 07:21
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
ХАБАРОВСК. 3 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Пожар произошел сегодня днем в жилом доме по улице Калинина, 135 в Хабаровске. Как сообщили «Восток-Медиа» в пресс-службе хабаровского краевого управления МЧС, при проведении сварочных работ на лестничной клетке между этажами произошло загорание. Площадь, повреждённая огнем, составила 20 кв.м., также от высокой температуры в подъезде вылетели стекла. Квартиры подъезда не пострадали.
На момент прибытия первых пожарных подразделений из окон шел густой дым. 2 звена газодымозащитной службы пошли в разведку. В ходе тушения пожара огнеборцами из здания было выведено 5 человек. Погибших и пострадавших нет, пожар погасили за полчаса.
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю