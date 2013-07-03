В ЕАО подвели итоги работы государственного юридического бюро

По ее словам, за четыре месяца в бюро за консультациями и иной юридической помощью обратились 125 человек, в десяти случаях понадобилось представительство сотрудников бюро в суде. Кроме того, 14 раз юристы учреждения выезжали в районы автономии, где оказали правовую помощь 31 человеку. Также работники бюро взяли за правило один раз в неделю принимать всех жителей ЕАО - независимо от того, относятся ли они к категории тех граждан, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь.