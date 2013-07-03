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Posted 3 июля 2013, 03:48

Published 3 июля 2013, 03:48

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

В ЕАО подвели итоги работы государственного юридического бюро

3 июля 2013, 03:48
За четыре месяца работы обслужено 125 посетителей

БИРОБИДЖАН. 3 июля. ВОСТОК-МЕДИА - На заседание Консультативного совета по вопросам законодательства при областном парламенте обсудили ход реализации областного закона о бесплатной юридической помощи в ЕАО. Об этом сообщили в управлении по связям со средствами массовой информации и информатизации законодательного собрания ЕАО.

Соответствующий закон ЕАО был принят год назад. О том, что было сделано за этот период и какие проблемы возникли в ходе реализации нормативного акта, депутатам рассказали руководители органов, которые непосредственно работают с этим документом. Так, о работе государственного юридического бюро, начавшего свою работу в конце февраля текущего года, рассказала заместитель директора этого учреждения Оксана Китахина.

По ее словам, за четыре месяца в бюро за консультациями и иной юридической помощью обратились 125 человек, в десяти случаях понадобилось представительство сотрудников бюро в суде. Кроме того, 14 раз юристы учреждения выезжали в районы автономии, где оказали правовую помощь 31 человеку. Также работники бюро взяли за правило один раз в неделю принимать всех жителей ЕАО - независимо от того, относятся ли они к категории тех граждан, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь.

В рамках обсуждения этого выступления депутат Павел Малышев предложил руководству бюро рассмотреть вопрос о дистанционной работе с клиентами, то есть принимать обращения по Интернету, а также размещать обобщенную информацию по наиболее острым вопросам на своем сайте для доступа к ней всех желающих. Это предложение было положительно встречено Оксаной Китахиной.

На заседании также выступили первый заместитель председателя комитета соцзащиты Александра Филиппова и начальник Государственной жилищной инспекции ЕАО Елена Попович. Работникам именно этих органов власти наиболее часто приходится встречаться с людьми по вопросам разъяснения законодательства.

Подводя итоги, председательствующий на Совете спикер областного парламента Анатолий Тихомиров заметил, что четыре месяца – еще небольшой срок, чтобы делать выводы об эффективности закона, но в то же время выразил озабоченность тем, что созданное государственное бюро имеет такие низкие результаты работы.

«Если 125 приемов разделить на рабочие дни за четыре месяца, получится, что в день юристы бюро принимали по одному-два человека. То же самое и с поездками в районы. Где же эффективность работы? В первом квартале 2014 года депутаты обязательно зададут этот вопрос руководству бюро еще раз», - пообещал Анатолий Тихомиров.

Фото с сайта www.zseao.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество#ЕАО
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