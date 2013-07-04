Европейские пляски под дудку США продолжаются

Posted 3 июля 2013, 22:59
Published 3 июля 2013, 22:59
Modified 14 декабря 2023, 16:05
Updated 14 декабря 2023, 16:05
ВЛАДИВОСТОК. 4 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Власти США потребовали от Боливии экстрадиции Эдварда Сноудена, обвиняемого американскими властями в разглашении секретной информации. Об этом 4 июля сообщает Agence France-Presse со ссылкой на министра иностранных дел Боливии Давида Чокеуанка.
Как заявил министр, США отправили властям Боливии ноту, в которой требуют экстрадировать Сноудена в том случае, если он окажется на боливийской территории Боливии. По словам Чокеуанка, власти США верят, что Сноуден находился в президентском самолете, летевшем из Москвы в Боливию.
В Госдепартаменте США, между тем, заявили, что просьба об экстрадиции была направлена всем странам без указания конкретных государств. Также в Госдепартаменте подтвердили, что, по мнению властей США, Сноуден не пытался улететь в Боливию и по-прежнему находится в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево».
3 июля самолет, на котором президент Боливии Эво Моралес возвращался из Москвы, не смог завершить рейс после того, как власти Франции закрыли для него воздушное пространство за час до подлета. Также воздушное пространство было закрыто властями Италии и Португалии.
В итоге самолет, дозаправившись на Канарских островах, приземлился в Вене, где пробыл 13 часов. Министр внутренних дел Австрии рассказал, что в самолете провели обыск «по добровольному согласию». который показал, что Сноудена на борту нет. Между тем, министр обороны Боливии заявил, что обыска не было, потому что Эво Моралес не пустил в самолет сотрудников правоохранительных органов.
Франция после происшествия с самолетом президента Боливии официально выразила свое сожаление о произошедшем. Так, президент Франции Франсуа Олланд заявил, что по поводу пассажиров самолета имелись «противоречивые данные». По словам Олланда, как только стало известно, что в самолете находится глава Боливии, вход в воздушное пространство страны был разрешен. Италия и Португалия пока никак не прокомментировали происшествие.
В столице Боливии Ла-Пас реакцией на инцидент стала акция протеста у посольства Франции: около 100 человек сожгли французский флаг и закидали камнями здание посольства. Также, по словам представителей властей, акции протеста планировались у представительств США, Португалии и Италии.
Члены законодательного собрания Боливии предложили выслать из страны дипломатов Франции, Португалии и Италии. Боливию поддержали также лидеры других стран Латинской Америки. Так, президент Аргентины Кристина Киршнер назвала происшествие «очень унизительным», а министр иностранных дел Венесуэлы Элиас Хауа заявил, что это была «атака на жизнь президента Моралеса».
Как признали во Франции, запрет на вход в воздушное пространство страны был связан с подозрениями о том, что на борту может находиться Эдвард Сноуден, которого в США обвиняют в разглашении секретной информации. Сноуден с 23 июня находится в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево». Он обратился к властям 21 страны. в том числе Боливии и Австрии, с просьбой о предоставлении убежища. Однако примерно в половине государств он получил отказ; другие страны пока не ответили на его запрос – информирует лента.ру.
Фото: AFP