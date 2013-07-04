Европейские пляски под дудку США продолжаются

Как признали во Франции, запрет на вход в воздушное пространство страны был связан с подозрениями о том, что на борту может находиться Эдвард Сноуден, которого в США обвиняют в разглашении секретной информации. Сноуден с 23 июня находится в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево». Он обратился к властям 21 страны. в том числе Боливии и Австрии, с просьбой о предоставлении убежища. Однако примерно в половине государств он получил отказ; другие страны пока не ответили на его запрос – информирует лента.ру.