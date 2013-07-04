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Posted 4 июля 2013, 06:34

Published 4 июля 2013, 06:34

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

Специалистов по обслуживанию горной техники теперь будут готовить в Магаданской области

4 июля 2013, 06:34
Набор на новую специальность открыт в Северо-Восточном государственном университете

МАГАДАН. 4 июля. ВОСТОК-МЕДИА – «Эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин» – так официально называется новая специальность, появившаяся в Северо-Восточном государственном университете.

О нехватке специалистов по обслуживанию специальной горной техники говорили на круглом столе «Проблемы и перспективы развития транспортного комплекса Магаданской области», который прошел в начале года в рамках «Недели науки» на кафедре автомобильного транспорта Политехнического института СВГУ. Представители крупнейших горнодобывающих компаний Колымы, рассказали о потребности отрасли в высококвалифицированных специалистах по работе и обслуживанию горной техники.

С нехваткой специалистов высшего профиля, по словам директора Политехнического института СВГУ Натальи Гайдай, призвана помочь новая для региона специальность «Эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин», появившаяся в вузе.

«Выпускники будут востребованы на предприятиях и организациях, которые проводят эксплуатацию транспортных и технологических машин, а так же занимаются хранением, заправкой, техническим обслуживанием, ремонтом и сервисом, материально-техническим обеспечением эксплуатационных предприятий и владельцев транспортных средств всех форм собственности», – пояснила представитель СВГУ, сообщает пресс-служба университета.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Магаданская область
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