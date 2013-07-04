Специалистов по обслуживанию горной техники теперь будут готовить в Магаданской области

О нехватке специалистов по обслуживанию специальной горной техники говорили на круглом столе «Проблемы и перспективы развития транспортного комплекса Магаданской области», который прошел в начале года в рамках «Недели науки» на кафедре автомобильного транспорта Политехнического института СВГУ. Представители крупнейших горнодобывающих компаний Колымы, рассказали о потребности отрасли в высококвалифицированных специалистах по работе и обслуживанию горной техники.