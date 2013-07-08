Итуруп присоединили к сети "третьего поколения"

Posted 8 июля 2013, 00:21
Published 8 июля 2013, 00:21
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
ЮЖНО-САХАЛИНСК. 8 июля. ВОСТОК-МЕДИА – На острове Итуруп компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС — NYSE: MBT), ведущий телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ, расширила зону покрытия сети 3G в Сахалинской области, запустив сеть «третьего поколения» на Курилах.
Оборудование МТС, установленное на Итурупе, обеспечивает связью «третьего поколения» один из крупнейших населенных пунктов Курильской гряды — город Курильск. В апреле 2013 года МТС запустила сеть 3G на острове Кунашир, в Южно-Курильске. На сегодняшний день МТС является единственным оператором, построившим сеть «третьего поколения» в двух крупнейших населенных пунктах островов – Курильске и Южно-Курильске. В планах также строительство сети МТС «третьего поколения» в ещё одном населённом пункте острова Итуруп – Горячих ключах, а также на острове Парамушир в Северо-Курильске.
«На сегодняшний сеть 2G МТС запущена на всех заселённых островах Курильской гряды – Шикотане, Итурупе, Кунашире и Парамушире. И сейчас для МТС в рамках соглашения, подписанного в конце 2012 года с правительством Сахалинской области, приоритетным является развитие сети «третьего поколения» на территории Курил. Мы стремимся к тому, чтобы самые современные услуги связи были доступны максимальному числу жителей Сахалина и Курильских островов, и ведём постоянную работу над тем, чтобы предоставлять равные возможности пользования современными телекоммуникационными сервисами жителям крупных городов и небольших населенных пунктов нашего региона», — отметил директор филиала МТС в Сахалинской области Андрей Перагов.
«Курилы – один из уникальнейших регионов нашей страны. Это также территория со сложными ландшафтными и климатическими условиями. Важную роль в ускорении темпов развития отдаленных районов играют современные инфраструктурные решения: как в области транспорта, так и в области связи. Работа по строительству сети сотовой связи «третьего поколения», которую компания МТС ведёт на территории Курильских островов, позволит обеспечить население современными сервисами. Компания МТС – надёжный поставщик подобных решений. Я уверен, что такие проекты будут способствовать улучшению условий жизни для населения Курильских островов», — сообщил руководитель агентства по информационным технологиям и связи Сахалинской области Николай Павлов.
МТС развивает сеть связи в труднодоступных районах Сахалина и Курильских островах в рамках сотрудничества с региональными органами власти. В конце 2012 года МТС и правительство Сахалинской области заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, направленном на развитие телекоммуникационной инфраструктуры и реализацию инновационных проектов на территории области. Инвестиции МТС в расширение сетей сотовой связи в Сахалинской области в 2013-2014 гг. составят около 1,7 миллиарда рублей.
Развитие сети МТС на Сахалине
Сегодня связь 3G МТС действует во всех районах Сахалинской области – Южно-Сахалинском, Александровск-Сахалинском, Тымовском, Анивском, Долинском, Корсаковском, Макаровском, Невельском, Ногликском, Охинском, Поронайском, Смирныховском, Томаринском, Тымовском, Углегорском, Холмском. Сеть 3G МТС доступна на территории, где проживает более 90% жителей Сахалинской области. Только за последний год МТС обеспечила сетью «третьего поколения» более 50 населенных пунктов региона. Все базовые станции МТС в регионе переведены на IP-технологии. В конце 2012 года МТС перевела сеть сотовой связи Южно-Сахалинска на технологию DC-HSDPA (Dual Carrier HSDPA), позволяющую одновременно использовать две частоты UMTS вместо одной. В результате максимальная скорость доступа абонентов в глобальную сеть в областном центре увеличилась до 42 Мбит/с.
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