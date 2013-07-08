Итуруп присоединили к сети "третьего поколения"

«На сегодняшний сеть 2G МТС запущена на всех заселённых островах Курильской гряды – Шикотане, Итурупе, Кунашире и Парамушире. И сейчас для МТС в рамках соглашения, подписанного в конце 2012 года с правительством Сахалинской области, приоритетным является развитие сети «третьего поколения» на территории Курил. Мы стремимся к тому, чтобы самые современные услуги связи были доступны максимальному числу жителей Сахалина и Курильских островов, и ведём постоянную работу над тем, чтобы предоставлять равные возможности пользования современными телекоммуникационными сервисами жителям крупных городов и небольших населенных пунктов нашего региона», — отметил директор филиала МТС в Сахалинской области Андрей Перагов.