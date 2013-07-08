Мировой рекорд Владивостока

Флешмоб был приурочен к празднованию 153-й годовщины со дня основания города. О том, что можно принять участие в этом грандиозном мероприятии и так выразить свою любовь к Владивостоку, жителей оповестили за несколько недель. Ровно пять минут им нужно было простоять на Золотом мосту, подняв флажки над головой. После этого шеф-редактор Книги рекордов Гиннесса Крейг Глиндей, специально приглашенный из Лондона, объявил горожанам, что рекорд зафиксирован.