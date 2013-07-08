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Posted 7 июля 2013, 21:54

Published 7 июля 2013, 21:54

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

Мировой рекорд Владивостока

7 июля 2013, 21:54
Город занесен в книгу рекордов Гиннесса за самое массовое изображение флага на мосту

ВЛАДИВОСТОК. 8 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Грандиозный флешмоб «Я люблю Владивосток» состоялся в это воскресенье в городе на Золотом мосту. В два часа пополудни 26 тысяч 904 жителя города, взяв в руки красные, синие и белые флажки, образовали живой Государственный флаг России. И тем самым записались сами и записали Владивосток в книгу рекордов Гиннесса.

Флешмоб был приурочен к празднованию 153-й годовщины со дня основания города. О том, что можно принять участие в этом грандиозном мероприятии и так выразить свою любовь к Владивостоку, жителей оповестили за несколько недель. Ровно пять минут им нужно было простоять на Золотом мосту, подняв флажки над головой. После этого шеф-редактор Книги рекордов Гиннесса Крейг Глиндей, специально приглашенный из Лондона, объявил горожанам, что рекорд зафиксирован.

«Я всегда мечтал увидеть этот город, – поделился впечатлениями Крейг Глиндей. – Про Владивосток говорят, что это окраина, своеобразный «конец света». Поэтому я не задумывался, лететь сюда или нет, сразу же согласился».

Сразу после фиксации рекорда горожане перешли на вторую часть моста, чтобы выстроиться в надпись «I love Vladivostok». Эта часть флешмоба была танцевальной. И проходила под песню Игоря Николаева «Владивосток».

Крейг Глиндей под многотысячные овации вручил градоначальнику Владивостока сертификат с зафиксированным рекордом. Теперь форпост России на Тихом океане вписан в мировую Книгу рекордов Гиннесса, и флешмоб-153 навсегда войдет в историю города, ликует пресс-служба городской администрации.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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