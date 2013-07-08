Стартовала заявочная кампания на отборочный турнир Red Bull King of the Rock во Владивостоке

Posted 8 июля 2013, 03:32
Published 8 июля 2013, 03:32
Modified 14 декабря 2023, 16:08
Updated 14 декабря 2023, 16:08
ВЛАДИВОСТОК. 8 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Red Bull King of the Rock - это баскетбол 1х1. Где нет тренера, нет команды, которая может подстраховать, есть только соперник. Бешеный ритм, борьба на грани фола – все на пределе твоих возможностей. Победителем станет лишь тот, кто поставит на кон все; тот, кто не жалеет себя и мыслит стратегически. Один на один - самый жесткий и динамичный формат уличного баскетбола.
Обратите внимание: участвовать в соревнованиях Red Bull King of the Rock могут все желающие – любители и профи, но только старше 16 лет. Игроки младше 18 лет должны прийти на площадку в сопровождении родителей или предъявить их письменное разрешение на участие в соревнованиях.
Соревнования состоятся 13 июля в ЦУБ «Спарта» (ул. Овчинникова, 34). Начало в 12.00.
Формат турнира, который успешно опробован в других странах, максимально простой: «Проиграл – иди домой!». Все игры идут на выбывание. Матч длится 5 минут, атака ограничена 15 секундами. После окончания матча соперник меняется моментально: у победителя нет возможности даже перевести дух – очередной бой, очередной соперник и очередной вызов 1х1. При таких условиях даже профессиональные игроки выкидывали белый флаг против проверенных уличных бойцов.
Red Bull King of the Rock уже шагает по стране. Финальный российский тур пройдет в Москве 17 августа, а в конце сентября 24 страны мира отправят на международный финал в американскую тюрьму Алькатрас своих лучших игроков, чтобы вновь разыграть титул Короля «Скалы». От России поедет только один человек – сообщает пресс-служба БК «Спартак-Приморье».
В Ростове-на-Дону победителем и участником финала стал экс-игрок «Спартака-Приморье» Илья Александров, от Нижнего Новгорода отобрался еще один профессионал Андрей Матеюнас, Москву в финале представят сразу восемь бойцов: Иван Грищенко (победитель), Глеб Герасименко, Роман Евсеев, Василий Федосов, Михаил Гюнтер, Алексей Дороднов, Сергей Марин и Сергей Бондарев.
Следи за новостями чемпионата в группе Red Bull King of the Rock Вконтакте: http://vk.com/redbullkingoftherock
Полные правила Red Bull King of the Rock:
• В сетке квалификации - 64 игрока
• Начало определяется подбрасыванием монеты
• На игру дается 5 минут грязного времени, последние 45 секунд чистого времени
• На атаку - 15 секунд
• Треха за три очка, двуха – за два
• Владение мячом по очереди
• 5 фолов или 1 технический - дисквалификация
• Если игрок забил с фолом, он получает дополнительное очко, и владение мячом переходит к противнику
• Тайм-аут при травмах - 2 минуты на усмотрение судьи
• Первый овертайм длится 2 минуты, далее все овертаймы по 1 минуте (монетка решает, кто начинает каждый из овертаймов)
• При счете 11:0 игра окончена в сухую!
• В каждом раунде на всех кортах игра начинается одновременно
• Участники должны быть старше 16 лет. Участникам младше 18 лет необходимо прийти с родителями или предъявить их письменное разрешение на участие