Стартовала заявочная кампания на отборочный турнир Red Bull King of the Rock во Владивостоке

Формат турнира, который успешно опробован в других странах, максимально простой: «Проиграл – иди домой!». Все игры идут на выбывание. Матч длится 5 минут, атака ограничена 15 секундами. После окончания матча соперник меняется моментально: у победителя нет возможности даже перевести дух – очередной бой, очередной соперник и очередной вызов 1х1. При таких условиях даже профессиональные игроки выкидывали белый флаг против проверенных уличных бойцов.



Red Bull King of the Rock уже шагает по стране. Финальный российский тур пройдет в Москве 17 августа, а в конце сентября 24 страны мира отправят на международный финал в американскую тюрьму Алькатрас своих лучших игроков, чтобы вновь разыграть титул Короля «Скалы». От России поедет только один человек – сообщает пресс-служба БК «Спартак-Приморье».



В Ростове-на-Дону победителем и участником финала стал экс-игрок «Спартака-Приморье» Илья Александров, от Нижнего Новгорода отобрался еще один профессионал Андрей Матеюнас, Москву в финале представят сразу восемь бойцов: Иван Грищенко (победитель), Глеб Герасименко, Роман Евсеев, Василий Федосов, Михаил Гюнтер, Алексей Дороднов, Сергей Марин и Сергей Бондарев.



Следи за новостями чемпионата в группе Red Bull King of the Rock Вконтакте: http://vk.com/redbullkingoftherock



Полные правила Red Bull King of the Rock:



• В сетке квалификации - 64 игрока

• Начало определяется подбрасыванием монеты

• На игру дается 5 минут грязного времени, последние 45 секунд чистого времени

• На атаку - 15 секунд

• Треха за три очка, двуха – за два

• Владение мячом по очереди

• 5 фолов или 1 технический - дисквалификация

• Если игрок забил с фолом, он получает дополнительное очко, и владение мячом переходит к противнику

• Тайм-аут при травмах - 2 минуты на усмотрение судьи

• Первый овертайм длится 2 минуты, далее все овертаймы по 1 минуте (монетка решает, кто начинает каждый из овертаймов)

• При счете 11:0 игра окончена в сухую!

• В каждом раунде на всех кортах игра начинается одновременно

• Участники должны быть старше 16 лет. Участникам младше 18 лет необходимо прийти с родителями или предъявить их письменное разрешение на участие