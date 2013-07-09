На Камчатке два подростка разбились на скутере

Posted 9 июля 2013, 04:16
Published 9 июля 2013, 04:16
Modified 14 декабря 2023, 16:05
Updated 14 декабря 2023, 16:05
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 9 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Вчера вечером на первом километре трассы Елизово-Паратунка перевернулся скутер под управлением 13-летнего подростка. В результате водитель скутера и его 17-летний пассажир оказались в больнице.
«Родители разрешили мальчику покататься во дворе. Но он не справился с управлением скутера. Врачи определили у школьника травму головы, ушиб грудной клетки и перелом носа. Его госпитализировали в травматологическое отделение районной больницы. Пассажиру назначено амбулаторное лечение», – сообщили ИА «Кам24» в пресс-службе краевого управления МВД.
Родители, позволившие сыну сесть за руль, привлечены к административной ответственности за «неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Им грозит штраф – от 100 до 500 рублей. Сам подросток за нарушение правил дорожного движения отвечать не будет, так как ему еще нет 16 лет.