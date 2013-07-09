На Камчатке два подростка разбились на скутере

Родители, позволившие сыну сесть за руль, привлечены к административной ответственности за «неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Им грозит штраф – от 100 до 500 рублей. Сам подросток за нарушение правил дорожного движения отвечать не будет, так как ему еще нет 16 лет.

