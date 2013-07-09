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Posted 9 июля 2013, 04:16

Published 9 июля 2013, 04:16

Modified 14 декабря 2023, 16:05

Updated 14 декабря 2023, 16:05

На Камчатке два подростка разбились на скутере

9 июля 2013, 04:16
Сюжет
Происшествие
Сейчас они находятся в больнице

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 9 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Вчера вечером на первом километре трассы Елизово-Паратунка перевернулся скутер под управлением 13-летнего подростка. В результате водитель скутера и его 17-летний пассажир оказались в больнице.

«Родители разрешили мальчику покататься во дворе. Но он не справился с управлением скутера. Врачи определили у школьника травму головы, ушиб грудной клетки и перелом носа. Его госпитализировали в травматологическое отделение районной больницы. Пассажиру назначено амбулаторное лечение», – сообщили ИА «Кам24» в пресс-службе краевого управления МВД.

Родители, позволившие сыну сесть за руль, привлечены к административной ответственности за «неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Им грозит штраф – от 100 до 500 рублей. Сам подросток за нарушение правил дорожного движения отвечать не будет, так как ему еще нет 16 лет.

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Происшествие
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