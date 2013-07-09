Петропавловск очистят от старой резины

«Обязанность по утилизации шин лежит на автовладельцах. Утилизация одной автопокрышки стоит около 35 рублей. А штраф за хранение или выброс автопокрышек для физических лиц составляет от полутора до трех тысяч рублей. Для предприятий – от 10 до 25 тысяч рублей. Однако большинство горожан предпочитает просто выкинуть покрышки возле своих домов или в ближайшем лесу», – добавили в пресс-службе мэрии.