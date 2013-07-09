Петропавловск очистят от старой резины

Posted 9 июля 2013, 01:35
Published 9 июля 2013, 01:35
Modified 14 декабря 2023, 16:05
Updated 14 декабря 2023, 16:05
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 9 июля. ВОСТОК-МЕДИА - До конца лета придомовые территории и лесные массивы Петропавловска очистят от использованных автопокрышек. Сейчас власти ищут площадку для временного хранения старой автомобильной резины.
«Такие акции проводятся регулярно. В период субботников, которые проходили в мае-июне, было собрано и утилизировано около трех тысяч автопокрышек. Сейчас мы хотим продолжить эту работу – утилизации ждут еще тысячи шин. Сегодня главное – найти площадку для временного складирования авторезины», – рассказали корреспонденту ИА «Кам 24» в пресс-службе мэрии.
Планируется, что собранные шины будут складывать на специальной площадке за чертой или на окраине города. Резина выделяет токсичные вещества, способные нанести серьезный вред животным и растениям. Поэтому площадка должна иметь бетонное или асфальтовое покрытие.
«Обязанность по утилизации шин лежит на автовладельцах. Утилизация одной автопокрышки стоит около 35 рублей. А штраф за хранение или выброс автопокрышек для физических лиц составляет от полутора до трех тысяч рублей. Для предприятий – от 10 до 25 тысяч рублей. Однако большинство горожан предпочитает просто выкинуть покрышки возле своих домов или в ближайшем лесу», – добавили в пресс-службе мэрии.
В мэрии также сообщили, что услуги по вывозу автопокрышек оказывают специализированные организации: «ЭкоСтарТехнолоджи», «Региональный центр экоаудита и консалтинга» (телефоны: 29-97-57, 34-80-80), «Экология» (телефоны: 46-78-99, 45-79-79).
Фото пресс-службы администрации Петропавловска-Камчатского.